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各地多雲到晴「最高溫33度」　4月颱無助旱象緩解

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-12 07:45:20

天氣炎熱
▲中央氣象局指出，今（12）日到明天白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局指出，今（12）日到明天白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。氣象局也提醒，今明兩天西半部及金馬地區有局部霧或低雲，將影響能見度。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文表示，今天大氣回暖，清晨低溫與昨晨相比上升約2度，今、明兩天各地晴時多雲，東半部及山區午後有局部短暫雨的機率；白天暖熱早晚稍涼；西半部及外島易有霧，西半部空品不佳。今日各地區氣溫：北部17至31度，中部17至33度，南部17至35度，東部16至31度。

吳德榮指出，明晚起至週六(17日)，華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期很短。短波接近時雲層增厚、往南擴展，北部及東半部易受到其邊緣影響、降雨機率提高；短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔。中南部處在東北風背風區、不易降雨，山區偶有局部短暫雨的機率。

週三、週六北台氣溫略降、轉涼，週四、五(15、16日)氣溫則略回升；中南部氣溫變化較小。下週(18)日水氣漸散，天氣轉乾，北台偏涼，中南部舒適微熱早晚涼，由於是短波的變化，模式持續調整，需隨時注意資料的更新。

吳德榮也說明，根據今晨觀的測資料顯示，關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中，以最新(11日20時)美國模式(GFS)模擬約還要2天，才會被命名，但根據歐洲(ECMWF)模式模擬則大約還需3天。

吳德榮分析，美國模式模擬在關島西方海面緩慢向北、再轉東北。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面即逐漸向北迴轉兩模式模擬皆屬歷史上「4月颱」的第1類路徑(在台灣東側大迴轉)；至於部分模式模擬得過大、過強，已非觀察重點，因其對台已無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。

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