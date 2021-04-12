各地多雲到晴「最高溫33度」 4月颱無助旱象緩解
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-12 07:45:20
中央氣象局指出，今（12）日到明天白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨；晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。氣象局也提醒，今明兩天西半部及金馬地區有局部霧或低雲，將影響能見度。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文表示，今天大氣回暖，清晨低溫與昨晨相比上升約2度，今、明兩天各地晴時多雲，東半部及山區午後有局部短暫雨的機率；白天暖熱早晚稍涼；西半部及外島易有霧，西半部空品不佳。今日各地區氣溫：北部17至31度，中部17至33度，南部17至35度，東部16至31度。
吳德榮指出，明晚起至週六(17日)，華南至台灣北部海面一帶水氣很多，大氣呈現短波活動的型態，變化週期很短。短波接近時雲層增厚、往南擴展，北部及東半部易受到其邊緣影響、降雨機率提高；短波通過後雲層減弱，又出現短暫空檔。中南部處在東北風背風區、不易降雨，山區偶有局部短暫雨的機率。
週三、週六北台氣溫略降、轉涼，週四、五(15、16日)氣溫則略回升；中南部氣溫變化較小。下週(18)日水氣漸散，天氣轉乾，北台偏涼，中南部舒適微熱早晚涼，由於是短波的變化，模式持續調整，需隨時注意資料的更新。
吳德榮也說明，根據今晨觀的測資料顯示，關島南方海面的熱帶雲簇緩慢發展中，以最新(11日20時)美國模式(GFS)模擬約還要2天，才會被命名，但根據歐洲(ECMWF)模式模擬則大約還需3天。
吳德榮分析，美國模式模擬在關島西方海面緩慢向北、再轉東北。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面即逐漸向北迴轉﹔兩模式模擬皆屬歷史上「4月颱」的第1類路徑(在台灣東側大迴轉)；至於部分模式模擬得過大、過強，已非觀察重點，因其對台已無構成威脅的疑慮，亦無紓解乾旱的機率。