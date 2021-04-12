白沙屯媽祖進香深夜起駕　數萬信徒情緒高昂相隨

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖11日深夜起駕往雲林朝天宮徒步進香，吉時一到，數萬名信徒情緒沸騰，簇擁有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎，展開8天7夜充滿神蹟色彩的宗教之旅。





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白沙屯媽祖進香全程來回近400公里，今年報名人數創新高，達7萬8000餘人，大批信徒11日下午陸續湧入白沙屯地區，拱天宮內外越夜越熱鬧，沿途許多攤位發送各式素食點心、飲料及結緣品，人潮將附近巷弄擠得水泄不通。





當起駕吉時一到，大批信眾高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾轎衝出拱天宮大門，全場情緒激昂，數萬名香燈腳亦步亦趨緊緊跟隨，擠在廟前群眾甚至是被人潮推著走，隊伍長龍綿延2、3公里。





來自土城的一對夫妻是媽祖虔誠信徒，每月初一、十五會起早自台北驅車南下苗栗拱天宮參拜，余姓丈夫說，去年有意挑戰徒步進香，不巧因疫情延後辦理，時間搭不上，今年順利報名，由於是首次嘗試，打算和妻子先試試體力，有了經驗之後，回家繼續練腳力，為明年準備，心中充滿期待。





總統蔡英文11日下午先行至拱天宮參拜並為致贈匾額「善緣必應」揭幕；副總統賴清德深夜也抵達參與登轎儀式，與內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善、立委陳超明等人一起恭送媽祖起駕進香。





副總統指出，媽祖神威顯赫，保佑台灣國泰民安風調雨順，在疫情肆虐下都能平安順利，目前台灣正面臨旱災，也祈求天上聖母保佑台灣早降甘霖，他並代表蔡總統感謝廟方年年舉辦進香祈福活動。





拱天宮管委會總幹事陳春發指出，今年回程時間僅約40小時，宛如「急行軍」具挑戰性，又剛好遇上週末假日，吸引不少上班族、年輕人參加 。





台中童綜合醫院今年是連續第8年組隨香醫護志工團提供香客服務。童綜合醫院急診部醫療副院長吳肇鑫說，今年有80餘名醫師、護理師、緊急救護技術員報名加入服務，且今年派出全新設備救護車，車上5G訊號視訊設備可與醫院急診室即時連線，超音波影像也可隨時傳送，有如將急診室推到媽祖鑾轎旁，一起保佑香燈腳。





廟方提醒香燈腳及沿途信眾，進香期間除遵守防疫新生活，做好個人衛生、戴口罩以外，應避免觸摸神轎、頭旗、香擔或其他公共器物，同時也婉謝信徒躦轎腳、獻花。





拱天宮指出，2021白沙屯媽祖進香起駕後，預計16日到雲林北港，當天深夜刈火儀式後北返回鑾，19日回宮。進香期間安排文化組志工提供GPS定位，民眾可透過白沙屯媽祖APP即時掌握媽祖鑾轎所在位置，無法到場徒步進香者，也可利用網路直播參與年度宗教盛事。





白沙屯拱天宮媽祖每年農曆初春進行徒步進香活動，代代相傳近200年，因無固定路線，全憑媽祖鑾轎指引，帶領信徒前行，沿途充滿挑戰與驚奇，成為最大特色，2008年登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年由行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗無形文化資產，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。（編輯：陳彥鈞）1100412



