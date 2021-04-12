六都市長搶打AZ疫苗意外較勁　4首長今早將陸續接種

AZ疫苗擴大施打，今(12)起開始為第二、三類對象接疫苗，地方首長接種時程也受到關注，目前已有10個縣市首長表態願意接種，而在台北市長柯文哲在上周率先表態今早九點半要打疫苗後，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦也接連宣布將在今早9時、8時15分以及8時施打，時程愈挑愈早，競逐意味濃厚。





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包含地方父母官也在內，目前已經有10個縣市首長表態願意接種，不過誰先打，似乎也飄散較勁味道，





目前已有10名縣市首長表態願意帶頭接種，包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、彰化縣長王惠美，及嘉義縣長翁章梁。





此外，接種疫苗的時程部分，台北市政府9日搶先宣布，柯文哲預計12日上午9時半前往北市聯醫和平院區接種AZ疫苗，原先以為將是六都首長第一人，然而，台中市政府在9日晚間便宣布，台中市長盧秀燕預計在4月12日上午9時，前往衛福部立台中醫院長照大樓一樓打AZ疫苗。





侯友宜則在盧秀燕後宣布，預計12日上午8點15分，前往新北市立聯合醫院三重院區施打疫苗。至於為何會挑在這個時間點，侯則解釋，早上9點半後陸續有行程，施打時間一定要在早上8點半，但也強調疫苗誰打第一位沒有多大的意義。





鄭文燦11日則表示，自己預計12日上午8時就到部立桃園醫院，預備接種。





至於其餘首長部分，陳其邁則安排在14日，黃偉哲預計16日接種；中央疫情防疫指揮中心的副指揮官陳宗彥、疾管署副署長羅一鈞則將在12日施打。



