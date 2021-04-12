想吃燒烤不用花錢買！老饕傳授「神做法」：20分鐘就搞定

說到燒烤，大家想必都不陌生，平時三五好友聚在一起，吃燒烤絕對是不錯的選擇，不過，外面的燒烤店基本上都是碳烤出來的，不免會沾黏一些灰塵，搜狐美食專欄《小楊聊美食》就表示，其實燒烤也能自己在家做，而且只要有「烤箱」即可，不僅乾淨衛生，做法也十分簡單，隨便烤幾種食材就能吃得飽飽的，趕快學起來吧！





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《小楊聊美食》分享了DIY烤肉的烹飪方式，首先準備好食材，如：豆干、青椒、甜不辣等，家裡有什麼食材都可以用，把所有食材處理乾淨，並切成塊狀，再放進鍋裡煮熟備用，另外，也可以切一些肉片，若想讓肉片更有味道，可提前醃製，所有食材處理好後，裝進一個大碗裡。





▲搜狐美食專欄《小楊聊美食》分享了自製燒烤的做法，只要有烤箱，烤個20分鐘就能出鍋。（示意圖／取自 pixabay ）

接著要調好醬汁，將蒜末、白芝麻、蔥花、蠔油、辣椒等調料用鍋燒熱煮開，再倒入醬油內攪拌均勻，可以嚐一嚐味道，如果味道不夠，可以加入適量的鹽和芝麻油來提味。醬料調好後，舀入適量的醬汁淋在準備好的食材裡，再把食材攪拌均勻，放在一旁醃製一下，這樣會更入味一些，醃製好後，就可以開始烤了。





再來就是種吽戲了，要準備好烤盤並鋪上鋁箔紙，把醃製好的食材都放在烤盤上，接著加入些許橄欖油，這樣烤出來的食物才不會太乾，最後放進烤箱，烤個20分鐘即可出鍋。而時間部分則可根據自己的烤箱而定，烤好後撈出來放進盤子裡，由於烤箱比較小，所以會分成幾盤來烤，烤出來味道非常好，乾淨衛生又好吃，可依個人喜好更換時才，也可以烤雞翅、雞腿、魚等，都是非常美味的，做法簡單，想吃就能做，喜歡吃燒烤的朋友可以試一試。（編輯：許苡晴）



