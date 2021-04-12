名家論壇》鄭照新／中台灣憤怒值將成為公投與罷免爆發點

我是廣告 請繼續往下閱讀
而政府不願謙卑承認過失，鐵齒硬拗的態度，更反使政府公信盡失，加深民眾反彈，早在去年因無颱風經過降雨偏低之時，專家學者便提醒政府需為今年乾旱預做準備，卻未看到政府明顯作為，當政府只能臨時提出鑿井這樣令人傻眼的答案，並實施「供5停2」分區供水時，行政院長蘇貞昌居然還大言不慚，稱政府有優先超前部署，否則早已限水，相對於民眾必須組團出遊只為找地方洗澡的不堪不便，蘇揆此話一出更令社會各界瞠目結舌，連一向態度理性的前內政部長李鴻源都看不下去，嗆聲說「你愛怎麼講都行，但請拿出科學根據」。
中台灣民眾作為第一波限水實施對象，其不便已有所反彈，政府不僅不加體恤，反而變本加厲，在深受空汙之苦的中台灣雪上加霜，於4月5日深夜無預警重啟中火3號燃煤機組，火力全開用肺發電，毫不在乎中台灣民眾多年來對空汙受害的怒火，缺水台中先沒水，發電台中先燒煤，這樣水深火熱的差別待遇，很難不讓中台灣居民認為，中央政府是因為地方執政黨派不同，呈現明顯的大小眼，甚至帶有報復懲罰的意味存在，加上最近綠營為甩鍋核四爭議不惜拋出遷廠台中這樣的鬼話，在在讓中台灣民眾感受到民進黨對中台灣的深切敵意，以至於讓中台灣民眾譏諷民進黨的「反中」，原來反的是台中。
中火平均一部機組一天需投入約4000公噸的煤炭，製造嚴重空汙，更何況全國供電目前充裕呈綠燈等級，備轉容量率10%以上，中央政府為何台電要急著重啟3號燃煤機組，對市民健康造成傷害？更不用說中台灣親執政黨的民意代表，立法委員等人，對此皆噤聲無語，放棄自己代表中台灣民眾向中央政府抗議的職責，淪為政府漠視中台灣福祉的幫兇，尤其是中火選區所在地的立委3Q陳柏惟，雖在2020伴隨反中氛圍僥倖當選，一天到晚以意識形態語言凌駕專業的問政鬧劇，已與台中溫厚務實的城市風格格格不入，此次中部地區限水，陳柏惟只在臉書po上供水站地址等政府宣傳資訊，卻不敢在立院殿堂善盡民代職責檢討政府失當，中火3號機無預警重啟更是隻字未提，張牙舞爪的問政風格，到了執政黨面前，卻猶如綿羊一般溫順，全無功能可言，無力代表選區發聲的蒼白暴露無遺。
「不是不報，時候未到」，執政黨此番對台中失能失德的差別待遇，民眾全看在眼裡，並在心裡記下這筆屈辱的帳，空洞的口號已顯無力，焦點的轉移更是老套，低估台中人力量與智慧的傲慢心態，必將遭到台中人以行動傳達清晰訊息，而中台灣這股發不出的怨氣，將直接在今年八月間所舉行的四項公投和立委罷免案宣洩，成為全國檢討執政黨傲慢的爆發點，這不會是任何在野黨所能煽動，鼓勵中台灣民眾起而行動的驅動力，只會是倒行逆施的執政黨自己，且讓我們拭目以待，筆者在此，先行向不願被欺負的中台灣民眾，致上崇高的敬意，讓民進黨學會謙卑者，必中台灣也！
●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 [opinion@nownews.com](mailto:opinion@nownews.com)