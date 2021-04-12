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瑞典不驅逐中國大使　在野黨反彈

中央社

2021-04-12 09:51:26

▲中國駐瑞典大使桂從友。資料照。（圖／翻攝自瑞典 The local ）
▲中國駐瑞典大使桂從友。資料照。（圖／翻攝自瑞典 The local ）
（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩11日專電）中國駐瑞典大使桂從友因為再次威脅記者，引起瑞典各界不滿。在野基民黨與瑞典民主黨要求驅逐，但昨天瑞典外交部長林德表示，不會驅逐中國大使，更引起兩在野黨反彈。

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基督教民主黨的外交發言人阿達克土森（LarsAdaktusson）在個人推特上表示，林德此舉等於「接受了不可接受的」，面對中國極權政府這樣威脅言論自由，不應該只用模糊不清的發言回應。

瑞典民主黨的外交發言人威雪（Markus Wiechel）也在推特上回應林德的決定。他認為如果換成瑞典大使在中國有同樣的行為，下場肯定不一樣。他認為，換一個更適任的大使對中國人有利，甚至可能改善兩國關係。

中國大使館在風波之後，今天首度對驅逐事件做出回應，聲明中譴責兩黨少數發表錯誤言論的政客，並批評瑞典沒有言論自由，而是專制。

外交部長林德（Ann Linde）昨天聲明，瑞典不會以驅逐大使的方式來政治表態。她說，瑞典希望保持對話管道，溝通的管道越多、越暢通，兩國才能在意見相左的議題上持續對話。

她重申，中國大使館威脅記者的行為是不被接受的，瑞典外交部也會繼續向中國大使桂從友提出批評，要求他尊重瑞典法律與言論自由。

桂從友2017年到任後爭議不斷，中瑞關係出現許多衝突，除了威脅記者與政客以外，他還曾在2019年發言警告瑞典政府，干涉中國內政將會影響兩國的文化與經貿交流。

根據瑞典國際關係研究所（The SwedishInstitute of International Relations, UI）在2020年發表的研究報告，有2/3的瑞典人對中國有負面印象，近80%的人不信任中國。（編輯：韋樞）1100412

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