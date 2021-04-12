4月颱能緩解旱象？彭啟明：恐讓春雨、雷雨都不來
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-12 09:03:10
全台水情持續嚴峻，各界引頸期盼來一場大雨舒緩旱象，期待有機會被命名的第2號颱風「舒立基」，能為水情帶來一線生機，不過，氣象達人彭啟明今（12）日直言，4月颱會加強或延長台灣附近的東北風，在東北風持續影響下，春雨鋒面來不了，午後雷雨也長不出來，對「中南部水情很難有助益。」
彭啟明表示，大家很期待的颱風來解旱象，目前在菲律賓東方的熱帶擾動94W，發展成颱風的機會及條件相當高，三、四天後有機會被命名為第2號颱風「舒立基」，不過預測上仍以往北的機會較高，在太平洋高壓不強的情境下，很難會到台灣附近。
彭啟明直言，主要是這個月的的颱風，仍有東北風或北方冷高壓盤據，北上到台灣附近的緯度時已不容易存活，反而颱風會加強或延長台灣附近的東北風。東北風持續影響下，春雨鋒面來不了，午後雷雨也長不出來，對中南部水情很難有助益。
彭啟明說，就以最新的未來一兩個月的預測來看，恐怕到五月下旬，都還是顯著偏乾的環境，仍有鋒面有節奏的通過，但多只能在北部東北部有零星陣雨，中南部只能靠逐步回溫時很零星的午後熱對流，但多數是發展不大起來，縱使發展起來也偏弱，旱象的情境恐怕仍要持續一段時間，呼籲大家一起加大省水的力道來共體時艱。
此外，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，美國模式模擬在關島西方海面緩慢向北、再轉東北。歐洲模式模擬在菲律賓東方海面即逐漸向北迴轉。兩模式模擬皆屬歷史上「4月颱」的第1類路徑，在台灣東側大迴轉；至於部分模式模擬得過大、過強，已非觀察重點，因其對台已無構成威脅的疑慮，也無紓解乾旱的機率。