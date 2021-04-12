蔡英文獲國際獎項傳遭加國施壓？外交部：尊重頒獎結果
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-12 10:02:06｜2021-04-12 10:02:42
總部位於美國華府的非營利組織「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum）計畫將一座重要的傑出領袖獎項頒給總統蔡英文，但是傳出遭到加拿大政府以撤回贊助施壓。外交部今（12）日表示，對於論壇頒獎結果表示尊重。
外交部發言人歐江安表示，已注意到相關媒體報導，惟目前加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」尚未公布2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主；此外，論壇副主席雪佛（Robin Shepherd）雖未對得獎名單表示意見，但強調蔡英文總統是受到國際尊重的領袖、首位台灣女總統，對抗新冠肺炎疫情表現傑出，且是支持民主的國際先鋒，應該是理想的受獎人選。
外交部表示，與哈里法克斯國際安全論壇一直保持密切聯繫，相信如果論壇確實有意頒獎蔡英文總統，將會是對蔡總統及台灣人民在抗疫及民主的一項肯定與殊榮；但基於民主理念及對論壇的尊重，我方對於論壇頒獎結果表示尊重。
外交部強調，台加關係友好，是共享民主、法治及人權價值的理念相近國家。加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau)也公開肯定台灣的民主制度並支持我方有意義參與國際多邊論壇。外交部感謝加拿大政府長期堅定支持台灣參與國際組織。我國基於自由民主共享價值，將繼續與加拿大政府、哈里法克斯國際安全論壇等各方加國友人保持密切聯繫。