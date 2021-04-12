女衛教師突然失語又失憶　竟是「癲癇」在搞鬼

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醫師提到，個案還出現「看不懂電視在講什麼」、「 讀不懂衛教文案」等狀況，長期下來的失憶、失語、失神，經過癲癇診斷，確診是局部發作病發意識障礙，而且個案使用癲癇藥物4到6種，但效果都不佳，判斷是頑固型癲癇，全球有三分之一的個案都像程小姐一樣，會出現癲癇藥物治療無效。
據估計，全世界約有6千萬人罹患癲癇，在台灣的盛行率約為0.6%，換算約有13到14萬名癲癇患者。林口長庚腦功能暨癲癇科謝向堯醫師表示，除了少數癲癇是遺傳或基因突變引起之外，許多癲癇都是後天因素，與腦部結構異常有關，所以當患者被確診為癲癇，一定得排除腦部病灶或其他相關原因。
這名個案最後是經過林口長庚癲癇中心神經內外科醫療團隊的討論評估後，決定採用微創燒灼術來治療癲癇，王昱棨醫師表示，第一階段先使用ROSA輔助深部電極植入手術，確定位病灶周圍的異常放電區域及迴路；第二階段則再以ROSA進行微創燒灼手術，多點燒灼癲癇區域。
根據醫師強調，目前個案術後至今，癲癇症狀沒有再發生，藥物也逐漸減少中，甚至腦波追蹤也不再偵測到有異常放電狀況，隨著台灣人口老化，腦功能退化疾病（如失智症）或是腦血管疾病(如多次腦中風)，已成為中年以後發生癲癇最常見的原因。因此醫師呼籲民眾若有癲癇，要盡快就醫；假使癲癇藥物控制不佳，也應該與神經科醫師討論，是否可透過精密的癲癇外科手術改善病情。