AZ疫苗擴大施打 林右昌：比小時候打預防針還沒感覺
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-12 10:31:13｜2021-04-12 10:39:46
中央流行疫情指揮中心宣布自今（12）日起，開放第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗，基隆市長林右昌一早前往衛生福利部基隆醫院接種，林右昌說，接種後一點都沒有不適感，更打趣地表示「比小時候打預防針還沒感覺」。
林右昌說，他今天以行政首長的身份帶頭施打，同時率領符合第二、三類實施對象的局處首長及區長們一起接種，就是希望能解除部分民眾對於疫苗的疑慮，相信只要遵照醫生的指示，能夠很安全地讓疫苗產生防護作用。
林右昌接受媒體採訪時笑答，打AZ疫苗「比小時候打預防針還沒感覺」，也沒有肌肉痠痛等不適感；他也說現在國內已取得疫苗，要因應未來國境解封、國際疫情下降以及國際間恢復正常來往，施打疫苗是必要的動作。
基隆市衛生局指出，國內已陸續取得31.62萬劑AZ疫苗，今天開始開放第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗，包含中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者等，期待能有更多防疫人員、高接觸風險工作者及尚未接種之醫事相關人員，跟著完成接種，以提升群體免疫力。
衛生局也說，為提升接種效能，基隆市現階段有2家COVID-19疫苗接種醫院，分別為基隆長庚醫院及衛生福利部基隆醫院，採開設專診、預約方式提供接種服務，符合接種資格對象，可直接至2家醫院網站之網路預約掛號系統掛號即可。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，須預約滿10人才能開瓶施打，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。