接種率低！AZ疫苗打得完？柯文哲：主要問題是無足夠疫苗

中央流行疫情指揮中心今（12）日上午開放第二類及第三類群眾施打新冠肺炎疫苗。台北市長柯文哲也在今天上午帶領部分局處首長，一同施打AZ疫苗。而在施打完疫苗後，被問到近日來AZ疫苗施打率不佳，是否有想藉由「長官施打」帶起大家施打的意願？對此柯文哲表示，大家施打意願低是因為台灣目前疫情穩定，且沒有足夠的疫苗讓所有人都施打，若未來開放邊境，大家還是會乖乖施打。





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由於AZ疫苗保護率低，再加上可能引起血栓等副作用，也影響了民眾施打的意願。而柯文哲今天上午率先施打AZ疫苗，他表示由於不曉得什麼時候會有疫苗進來，以及什麼疫苗會進來，經過風險評估的情況下，不如就先打了。





柯文哲強調，台灣現階段之所以施打率低，最主要的原因是因為沒有嚴重疫情，但台灣不可能一直鎖國下去，還是要開放邊境。柯文哲直言，現在每天入境因為被攔下來的人還是有三四個以上，如果一但進入社區，感染會散開，但是台灣不可能永遠鎖國下去，所以還是要打。





現場記者也追問，由於施打率不高的緣故，但現階段又還有疫苗陸續送進台灣，會不會有「打不完」的情況？對此柯文哲直言，現階段台灣最大的問題是自己手上沒有足夠的疫苗。「美國已經打了一億七千萬了，以色列接種率已經七成。」柯文哲說，今天的問題是沒有足夠疫苗，不是大家不打，因只要把邊境一開放，大家一定會打，乖乖地都要打。



