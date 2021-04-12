大甲媽遶境！他見路邊堆「垃圾山」 網嘆：媽祖會高興？
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 10:49:23
2021年大甲媽祖鑾轎於4月9日深夜11點5分啟程，目前仍在進行9天8夜南下遶境。不過昨（11）日鑾轎隊伍進入雲林後，就有民眾拍下隊伍離開後，路旁的堆積大量垃圾小山，畫面曝光也引發討論。
一名網友在臉書《爆料公社》中發文提到，昨（11）晚大甲媽祖鑾轎隊伍進入雲林，駐駕西螺福興宮，因此當地湧現大量人潮，整個西螺鎮也被塞爆，不但行人不太好行走，連遶境車隊都寸步難行，場面十分熱鬧。
不過卻也出讓原po感慨的畫面，「最讓人垢病也讓媽祖很生氣的是，當大家都在歡喜迎接媽祖來臨時同時，也在製造大量的垃圾。大家能不能想一想，這樣子媽祖真的會很高興嗎？這樣子清潔隊打掃人員，真的實在是很累很辛苦耶…看了很難過」。
現場畫面曝光後也吸引數千人無奈回應「辛苦清潔隊員」、「自己的垃圾自己帶走很難嗎？小時候沒學好，難道在家也是這樣隨處丟嗎？」、「自己帶個塑膠袋，製造的垃圾自己收，等到有垃圾桶再丟，不難的」、「行走間這樣的惡性環境的破壞，身為周邊住戶，感受一定非常無奈」。
不過也有人抱持不同看法，「你怎不早上再去拍一次」、「現在很多公廟遶境活動都會有一批志工在後面打掃環境、收拾垃圾」、「幾乎都在上班時間前，就街道打掃完畢了」。（編輯：潘毅）