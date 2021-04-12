NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

大甲媽遶境！他見路邊堆「垃圾山」　網嘆：媽祖會高興？

編輯中心/綜合報導

2021-04-12 10:49:23

▲有民眾拍下遶境隊伍離開後，路旁的堆積大量垃圾小山。（圖／翻攝爆料公社）
▲有民眾拍下遶境隊伍離開後，路旁的堆積大量垃圾小山。（圖／翻攝爆料公社）
2021年大甲媽祖鑾轎於4月9日深夜11點5分啟程，目前仍在進行9天8夜南下遶境。不過昨（11）日鑾轎隊伍進入雲林後，就有民眾拍下隊伍離開後，路旁的堆積大量垃圾小山，畫面曝光也引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書《爆料公社》中發文提到，昨（11）晚大甲媽祖鑾轎隊伍進入雲林，駐駕西螺福興宮，因此當地湧現大量人潮，整個西螺鎮也被塞爆，不但行人不太好行走，連遶境車隊都寸步難行，場面十分熱鬧。

不過卻也出讓原po感慨的畫面，「最讓人垢病也讓媽祖很生氣的是，當大家都在歡喜迎接媽祖來臨時同時，也在製造大量的垃圾。大家能不能想一想，這樣子媽祖真的會很高興嗎？這樣子清潔隊打掃人員，真的實在是很累很辛苦耶…看了很難過」。

▲有民眾無奈拍下路邊景象，上網發文呼籲改善。（圖／翻攝爆料公社）
▲有民眾無奈拍下路邊景象，上網發文呼籲改善。（圖／翻攝爆料公社）
現場畫面曝光後也吸引數千人無奈回應「辛苦清潔隊員」、「自己的垃圾自己帶走很難嗎？小時候沒學好，難道在家也是這樣隨處丟嗎？」、「自己帶個塑膠袋，製造的垃圾自己收，等到有垃圾桶再丟，不難的」、「行走間這樣的惡性環境的破壞，身為周邊住戶，感受一定非常無奈」。

不過也有人抱持不同看法，「你怎不早上再去拍一次」、「現在很多公廟遶境活動都會有一批志工在後面打掃環境、收拾垃圾」、「幾乎都在上班時間前，就街道打掃完畢了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
91.98%8.02%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.86%70.14%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀