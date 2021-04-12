北市聯醫改用1cc針頭打疫苗　柯文哲：打起來不痛更精確

台北市長柯文哲今（12）日上午與北市府部分局處首長，一同到聯合醫院和平院區施打AZ疫苗。柯文哲在打完疫苗後接受媒體訪問，並透露之前疫苗開打時他在視察過程中，有要求聯合醫院方面將中央配給的3cc針頭改為1cc，不僅施打起來比較不會痛，在抽取疫苗時也能更精準。





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柯文哲表示，一瓶AZ疫苗原有的量，每人施打0.5cc可以供10-12人施打，若是使用越小的針頭，抽取疫苗的量會更精確。而原本防疫指揮中心配給的針頭是3cc的規格，用來抽取0.5cc就比較會有失誤的可能性；而若是改使用1cc的針頭抽取疫苗，除了量會比較準以外，施打時也會比較不痛。





根據衛生局方面指出，AZ疫苗一瓶約6cc，每人施打0.5cc，依照醫護人員抽取的量的誤差，可以供10-12人施打。正常來說使用越小的針頭抽取疫苗，抽取的量會越精準。柯文哲在疫苗施打第一天視察時，發現防疫指揮中心供給的針頭是3cc的規格，用來抽取0.5cc的量容易失準，因而要求聯醫相關單位全面將針頭改成1cc規格。





衛生局表示，雖然使用原本由指揮中心供給的針頭，不須付出成本，現在換成1cc規格的針頭，每劑施打的成本雖然增加，但減少疫苗損耗，讓更多人能夠施打，帶來的效益更高。



