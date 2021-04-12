心理師教應對焦慮 助失常投手勇敢重回球場

得知中國醫藥大學新竹附設醫院身心科心理師符力中專長為運動心理學，尋求幫助。

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符力中在與選手互動時，教導選手腹式呼吸與自我對話對話因應場上的焦慮狀態，並結合生理回饋儀器中的客觀數據呈現。經過6次治療後，選手表示在大專盃時投出了觸身球後，那種身體不舒服、焦慮的





