心理師教應對焦慮 助失常投手勇敢重回球場

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符力中表示，在運動競技中，選手往往把比較多的心力放在技術（專項技巧，像是投籃、戰術演練等）和體能（做重量、衝刺等）上，忽略心理層面的重要性。其實，「心理狀態」才是影響比賽中能不能實際發揮平常訓練成果的關鍵因素；以棒球為例，影響比賽當天狀態有8成是心理狀態，剩下2成是技術表現。
另外，意象訓練是幫助選手想像自己的完美動作，有助於自己達到實際動作訓練的效果。在執行意象訓練時，透過場景、動作設定等方式，協助選手預備比賽。許多研究顯示，當選手可以執行高質量的意象訓練時，其效果等同於實際練習的量；對於受傷的人，意象訓練可以縮短他們從受傷到重返賽場的時間。
自我對話是用來幫助自己專注、聚焦的語句，他可以是一句短短的話，也可以是一個詞彙。像是：「我可以的！」、「專注」等，自我對話沒有一定要說什麼不可，只要說出來對自己有功效，那就是很棒的一句話了！
符力中強調，不只是運動員，一般人也可以透過心理學讓自己成長！運動員追求的是更短的秒數、跑得更快、跳得越高等相關表現；褪去球衣換上衣服進入辦公室，一般人追求的是更好的業績、達成績效與目標。因此，可以看到，無論是運動員還是一般大眾，追求的都是「表現」！
不是只有運動員在賽場上會受壓力、情緒、專注力等因素影響表現。上班族在面對研發、專案時，面對時間壓力，上司的壓力，同事間的關係等因素，也會影響到上班族的工作表現。可以看出運動心理學不僅僅只是運用在運動員身上而已；只要和表現有關係，可以靠著腹式呼吸和意象訓練以及自我對話讓自己更好！