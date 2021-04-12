76行者遭酸「不是零酬勞」？律師感慨：別理路邊惡鬼閒言
編輯中心/綜合報導
2021-04-12 12:17:50
日前太魯閣408車次遭遇嚴重出軌事故，造成49人罹難的悲劇。而遺體修復團隊76行者也持續在花蓮殯儀館，零酬勞協助修復遺體。此善舉也讓一些網紅與民眾紛紛想捐款給他們，沒想到卻有網友藉此為由，酸76行者「不是說零酬勞嗎」？律師林智群也對此感慨發文，希望76行者的志工們能「不用理會路邊惡鬼閒言閒語」。
先前網紅鳳梨與友人，打算捐出30萬，給義務幫忙修復罹難者遺體的「76行者遺體美容修復團隊」，沒想到卻有酸民以此作梗，攻擊76行者團隊。
最終「76行者遺體修復團隊」發言人王薇君也再度與鳳梨聯絡，後者也公開發文表示「王理事長請我發文，麻煩所有善心人士不要再捐款給兒權會以及76行者團隊，以免造成這些志工老師的困擾以及內心的受傷，他們長年以來所付出的，因為這次被說得一文不值」。
完整過程也引發律師林智群感慨，「我是不太明白，做善事一定不能收錢？收錢就不是做善事？一定要賠錢做才是做善事？人家好歹也是放下手邊工作在幫忙，那人家的時間就不是行善成本嗎？人家因此沒收入，就不是行善成本嗎？為什麼不能給他們一些補償呢？」
林智群也認為「先顧腹肚，才顧佛祖」，要先求溫飽，才有能力做其他的事情，覺得做善事的人吸空氣就會飽，那是強人所難，也是不切實際，人家有那個善心，願意出力出時間，願意出錢的人，也是行善，兩個互相支持，這個善念才能走得久遠。「如果有人捐錢，就收下吧！人間菩薩是不用理會路邊惡鬼閒言閒語的」。（編輯：潘毅）