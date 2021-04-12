營造負責人違規兼工地主任10年罰4件　綠委酸：模範產業

民進黨立委管碧玲今質詢指出，像李義祥一樣，營造公司負責人違法兼任工地主任的情況在業界非常普遍，但10年來僅裁罰4件，她諷刺「真的是模範產業」。內政部長徐國勇表示，現在立法從嚴、執行從寬是最大問題，會盡速檢討。

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管碧玲質詢時指出，根據全國建築師公會理事長劉國隆的說法，約有八成的工地，現場都沒有工地主任在場管理，導致工地安全鬆散，她問吳欣修