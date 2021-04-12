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營造負責人違規兼工地主任10年罰4件　綠委酸：模範產業

記者吳承翰／台北報導

2021-04-12 12:17:29｜2021-04-12 12:17:52

管碧玲
▲營造業負責人依法不得兼任工地主任，10年來僅裁罰4件，民進黨立委管碧玲大酸「真是模範產業」。（圖／翻攝國會直播）
台鐵發生太魯閣號出軌事故，今（12）日內政委員會邀請內政部長徐國勇、行政院公共工程委員會副主委顏久榮、營建署長吳欣修針對工地主任管理機制進行報告。民進黨立委管碧玲指出民進黨立委管碧玲今質詢指出，像李義祥一樣，營造公司負責人違法兼任工地主任的情況在業界非常普遍，但10年來僅裁罰4件，她諷刺「真的是模範產業」。內政部長徐國勇表示，現在立法從嚴、執行從寬是最大問題，會盡速檢討。

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管碧玲質詢時指出，根據全國建築師公會理事長劉國隆的說法，約有八成的工地，現場都沒有工地主任在場管理，導致工地安全鬆散，她問吳欣修「你相不相信這個說法？」吳則搖頭表示不認同，顏久榮則擔保，公共工程委員會發包的工程，一定都符合法規，管碧玲則反問兩人「所以建築師公會理事長說謊、印象錯誤？」吳欣修答詢時說，只要工地到了一定規模，依法一定會有工地主任在場管理。

管碧玲追問，所以你們認為違法的現象嚴不嚴重？是模範產業，依照規定都會設置工地主任、都沒有兼任，還是可能有問題？借牌，有沒有可能？管進一步指出有地方首長跟她說，營造業依規定設置專業工程技師，卻有「借牌一年，行情35萬」的價碼。她問吳欣修、顏久榮，「你們都不知道對不對？因為依法都委辦給地方。」吳僅回答「是。」

管碧玲引據營造業法，指出營造業的負責人，不得兼任工地主任，違規會要求限期改派，否則會罰20萬至100萬，採連續罰，但近10年來的紀錄，僅罰了4件。管在看數據的時候，還長嘆了一聲，諷刺道「有這麼多年都是模範企業、乖乖牌。」

管再引據，若工地規模夠大，必須派技術士（工地主任）在場監督，但10年來，一件違規裁罰的紀錄都沒有，她再酸「全部都是合法的模範產業！」

此外，借牌承攬工程、經營事業，只要查獲就是開罰100萬，但管碧玲找出資料，10年來開罰紀錄僅10來件，但罰款數額不一，有的一件違規裁罰75萬，有的三件違規共罰185萬，管碧玲質疑「怎麼還幫他們打折？」吳欣修則回，行政法院在財閥的時候，都需要按照比例核扣。

管碧玲痛批，地方政府怠惰不作為，還要先警告三次才有行政處置，一遇到民代關說，也往往高高舉起，輕輕放下，她要求內政部針對此事，修改法律的施行細則，徐國勇則承諾，施行細則會盡速盤點，由於不需要經過立法院三讀，處理起來會比較快。管仍不認同違規還要先警告三次才開罰，徐國勇表示，這方面會去監督地方政府要加強管制。

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