涉壟斷被開鉅額罰單 阿里巴巴：沒計劃上訴、沒太大影響
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-12 12:24:36
中國電商巨擘阿里巴巴，10日被中國國家市場監管總局，根據反壟斷法做出行政處罰，罰款超過182.28億元人民幣(折合新台幣約790億元)，對此阿里巴巴第一時間回覆會堅決服從，集團也在之後的會議中重申，不打算對處罰結果進行上訴，而罰款金額亦不會對公司造成太大的影響。
綜合陸媒報導，阿里管理層12日上午召開分析員電話會議，集團董事局主席兼執行長張勇預計，反壟斷處罰不會造成重大影響，集團將針對處罰作出改善，公司也將採取更多行動，降低電子平台商家進入的壁壘和業務成本；阿里巴巴財務長武衛則表示，將投資逾10億元人民幣，以支持未來數年執行這些新項目，投資將直接反應在公司的收入和利潤上，而罰款將反映於至3月的季度業績中。
集團執行副主席蔡崇信也在會議中重申，會對處罰結果「誠懇接受、堅決服從」，目前也無計劃就相關處罰進行上訴，並聲稱182.28億元人民幣罰款，還不到阿里巴巴近12個月自由現金流的20%。
也許是市場預期未來反壟斷的調查事件將告一個段落，被重罰後的阿里巴巴，12日反而帶動港股開盤狂飆，一度上升近9%，是否利空出盡引發關注；有港媒引述專家分析，本次罰款或許能為阿里巴巴短暫消除不明朗因素，再次被罰款機率不算太高，也讓阿里巴巴的前景相對其他大型電商公司，更加明朗些，罰款的影響有望在後續逐漸消化。