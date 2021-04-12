報請政院延任1年　楊翠：不會變成萬年促轉會

（中央社記者葉素萍台北12日電）促進轉型正義委員會任務將在5月到期，促轉會主委楊翠今天說，轉型正義工作不能中斷，委員會討論後，決定向行政院報請延任一年，未來工作包括貫徹究責、協力共進及深化法制；她說：「我們不會變成萬年促轉會」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

促轉會今天舉行記者會宣布，委員會4月7日討論後通過，將依據促轉條例第11條第1項規定向行政院報請延任一年。





楊翠表示，促轉會成立近3年，全體人員兢兢業業依促轉條例執行各項工作，卻也發現，條例的立法有其時空背景，後續要持續落實推動轉型正義，有修正必要，必須全面盤點、檢討與修正。所以促轉會接下來的工作是「貫徹究責」、「協力共進」、「深化法制」。





楊翠說，促轉會將釐清壓迫體制與個案調查，包含提出加害者處置法案（含人事清查規劃）；推動「促進轉型正義條例部分條文修正草案」，增訂平復「行政不法」要件與事宜，並持續進行國家不法行為調查及平復；處置威權象徵，推動法制化，並與文化部共同研議中正紀念堂處置方案。





她說，「協力共進」是指規劃告一段落，且可由其他部會執行業務，進行移轉協調，以利這些任務後續的長久運作，業務移交銜接過程中，仍需要有機關主責完備相關法制協調各部會辦理。





不過，楊翠說，無論是哪一種類型的業務，都不會讓促轉會無限期延任下去，這些工作包括，受難者及家屬的照顧與賠償，推動「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復草案」與政治受難家庭照顧與療癒服務；不義遺址的保存，與文化部合作推動法制化。





楊翠指出，台灣需要一個有時限的專責機關，以執行釐清壓迫體制與追究加害者責任等任務，同時也要落實將性質適合者，移至其他機關銜接。





因此，楊翠說，促轉會在延任這一年，將致力於修法工作，對促轉條例進行全面盤點、檢討及修正，包含因應促轉會轉型後功能、明確任期及組織檢討形式、可移轉業務的協調銜接機制。





她說，在任務部分，建立個別任務所對應法律制度，包括完備平復國家不法條文，擬訂加害者處置法案（含人事清查規劃）、清除威權象徵法案、被害者權利回復法案、不義遺址保存法案，及政治受難家庭照顧與療癒服務法規等。





對於民團批評促轉會一延再延，楊翠強調，「我們不會變成萬年促轉會」，延任這一年，促轉會將「搭橋」，讓轉型正義工作嫁接至政府各部會。





促轉會委員徐偉群補充指出，就國家的角度，轉型工作沒有期限，大家的理想是把轉型正義工作，滲透到政府每個機關，但這個過程並非一下就能完成；在過渡階段，促轉會將歸納專責機關工作內容，以及如何移轉至其他部會。（編輯：謝佳珍）1100412



