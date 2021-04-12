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高市議會市長施政報告首日　藍黨團再要陳其邁簽承諾書

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-12 13:30:14

國民黨團要求市長陳其邁簽署「反空汙承諾書」，要求在2021年前停止興達電廠4組燃煤機組的操作許可。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
▲國民黨團要求市長陳其邁簽署「反空汙承諾書」，要求在2021年前停止興達電廠4組燃煤機組的操作許可。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
高雄市議會第三屆第五次定期大會市長施政報告在今（12）、明兩天登場，高雄市長陳其邁分成七大項說明施政報告進度，國民黨團質詢時間痛批陳其邁「軟男拜託硬起來」，並走到陳其邁的座位前，要求他簽署2021年底前停止興達電廠4部燃煤機組的承諾書，而坐到最前排象徵設下「民主防線」的民進黨團議員也跟著衝上前對峙。

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陳其邁施政報告針對「加速產業轉型」、「增加就業」、「交通建設」、「改善空汙」、「高雄顧教育」、「高雄好生活」、「加強工安、治安」等七大項說明，並向議會介紹介紹農業局、海洋局、及勞工局等3位新局長，陳其邁強調，高雄是自己的故鄉，跟大家一樣，都希望說明天會更好，所以我一直要求市府同仁，在施政上不分黨派，不分顏色，只要民眾有需求，就全力來努力，所以抱著更謙卑的心情來這裡議會來接受議會的指教。

▲高雄市長陳其邁今日到高雄市議會進行施政報告。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
▲高雄市長陳其邁今日到高雄市議會進行施政報告。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
國民黨團質詢時間，針對萊豬、空汙、引東港溪的養豬廢水，痛批難道高雄人是次等公民嗎？痛批全台最老的興達電廠是造成北高雄空品紫爆的原因，批陳其邁上任的時候說解決空汙是四大優先之一，到現在高雄市的空汙只有越來越嚴重，韓國瑜市長在任期間「硫氧化物減了一半，你到底做了什麼？」。

▲國民黨團要求陳其邁簽署承諾書，民進黨團也衝上前。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
▲國民黨團要求陳其邁簽署承諾書，民進黨團也衝上前。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
國民黨議員並走到陳其邁座位，要求簽署「反空汙承諾書」，2021年底前停止4座興達電廠燃煤機組的操作許可，並高喊「兩年停四部、高雄會進步」，此時，坐在第一排象徵「設下民主防線」的民進黨團議員也上前，雙方陣營進行攻防，議長曾麗燕則不斷呼喊「請大家回座」，下一個質詢的無黨團結聯盟黨團坐在位置上看著前方的藍綠對峙，議長曾麗燕只好喊出休息5分鐘。

▲下一順位質詢的無黨團結聯盟黨團，看著前方藍綠對峙一臉無奈。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
▲下一順位質詢的無黨團結聯盟黨團，看著前方藍綠對峙一臉無奈。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
陳其邁則強調，自己說過很多次，已要求興達電廠，希望可以再度提早，在114年4部燃煤機組全部除役，這個部分也會緊盯台電，希望興達電廠能夠盡速把4座的燃煤機組全部都除役，高雄有成立綠電小組，包括魚電共生的部分，市府很努力的在增加綠電，並提到，台灣用電長期「南電北送」，一定要把長期扭曲的能源政策翻轉過來，能源應該要朝向自給自足，這個發展方向對南部人、對高雄市來講，才是一個根本的對於區域均衡發展最重要的原則。

無黨團結聯盟則針對產業園區招商、台積電進駐等問題，「築巢引『積』」是否有影？以及大社工業區降編、大林浦遷村及新材料循環園區等問題；陳其邁則表示，現在就是把投資環境做好「築巢引鳳」，台積電或者是其他的大廠，等待他們的佈局，因為他們會有自己的策略考量，這個都尊重；大社降編是國民黨承諾，政府政策是一貫的，如何讓廠商能夠有一些配套措施來輔導、減少衝擊、照顧好勞工，這是市政府要做的，會持續朝向高附加價值、低汙染的產業來走，汙染降低是最重要的一個原則。

▲民進黨團質詢時，現場只剩下議員黃捷在議場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
▲民進黨團質詢時，現場只剩下議員黃捷在議場。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.12）
民進黨團總召鄭光峰則肯定邁市府人員在大家下班的時候，還在努力加班，強調民進黨團會強力監督，也會和行政團隊一起合作，共創高雄市更好的明天，並表示對國民黨團質詢感到失望，不是大聲將任何議題就代表特別關心，像是空汙，所有的高雄人都非常重視這個議題，凡走過必留下痕跡，韓市府時期，為什麼就從沒有拿出一些承諾書叫韓市長簽，也沒有講出具體的政策，換了人換了腦袋，大家都希望高雄變更好，副總召邱俊憲也指出，超前部屬是要解決問題，不要像有些政黨是在解決「解決」問題的人，因為台灣過去的產業布局，高雄有比其他地方更多的工廠、火力發電廠，這些都不是高雄人自己要的，是為了台灣的發展，大家要共同面對，而不是去脈絡化，用錯誤論述製造恐慌。

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