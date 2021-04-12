高市議會市長施政報告首日　藍黨團再要陳其邁簽承諾書

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國民黨團質詢時間，針對萊豬、空汙、引東港溪的養豬廢水，痛批難道高雄人是次等公民嗎？痛批全台最老的興達電廠是造成北高雄空品紫爆的原因，批陳其邁上任的時候說解決空汙是四大優先之一，到現在高雄市的空汙只有越來越嚴重，韓國瑜市長在任期間「硫氧化物減了一半，你到底做了什麼？」。
國民黨議員並走到陳其邁座位，要求簽署「反空汙承諾書」，2021年底前停止4座興達電廠燃煤機組的操作許可，並高喊「兩年停四部、高雄會進步」，此時，坐在第一排象徵「設下民主防線」的民進黨團議員也上前，雙方陣營進行攻防，議長曾麗燕則不斷呼喊「請大家回座」，下一個質詢的無黨團結聯盟黨團坐在位置上看著前方的藍綠對峙，議長曾麗燕只好喊出休息5分鐘。
陳其邁則強調，自己說過很多次，已要求興達電廠，希望可以再度提早，在114年4部燃煤機組全部除役，這個部分也會緊盯台電，希望興達電廠能夠盡速把4座的燃煤機組全部都除役，高雄有成立綠電小組，包括魚電共生的部分，市府很努力的在增加綠電，並提到，台灣用電長期「南電北送」，一定要把長期扭曲的能源政策翻轉過來，能源應該要朝向自給自足，這個發展方向對南部人、對高雄市來講，才是一個根本的對於區域均衡發展最重要的原則。
無黨團結聯盟則針對產業園區招商、台積電進駐等問題，「築巢引『積』」是否有影？以及大社工業區降編、大林浦遷村及新材料循環園區等問題；陳其邁則表示，現在就是把投資環境做好「築巢引鳳」，台積電或者是其他的大廠，等待他們的佈局，因為他們會有自己的策略考量，這個都尊重；大社降編是國民黨承諾，政府政策是一貫的，如何讓廠商能夠有一些配套措施來輔導、減少衝擊、照顧好勞工，這是市政府要做的，會持續朝向高附加價值、低汙染的產業來走，汙染降低是最重要的一個原則。
民進黨團總召鄭光峰則肯定邁市府人員在大家下班的時候，還在努力加班，強調民進黨團會強力監督，也會和行政團隊一起合作，共創高雄市更好的明天，並表示對國民黨團質詢感到失望，不是大聲將任何議題就代表特別關心，像是空汙，所有的高雄人都非常重視這個議題，凡走過必留下痕跡，韓市府時期，為什麼就從沒有拿出一些承諾書叫韓市長簽，也沒有講出具體的政策，換了人換了腦袋，大家都希望高雄變更好，副總召邱俊憲也指出，超前部屬是要解決問題，不要像有些政黨是在解決「解決」問題的人，因為台灣過去的產業布局，高雄有比其他地方更多的工廠、火力發電廠，這些都不是高雄人自己要的，是為了台灣的發展，大家要共同面對，而不是去脈絡化，用錯誤論述製造恐慌。