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被女友迷昏頭！金正賢狠對待徐玄：我的手只有徐睿知能摸

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-12 14:12:22

▲徐睿知（左）2018年與金正賢因拍攝電影《邂逅記憶-初戀》結識交往，女方當時要求男友跟其他女藝人拍戲不能有肢體接觸。（圖／Naver電影）
▲徐睿知（左）2018年與金正賢因拍攝電影《邂逅記憶-初戀》結識交往，女方當時要求男友跟其他女藝人拍戲不能有肢體接觸。（圖／Naver電影）
因《愛的迫降》、《哲仁王后》等劇聲名大噪的韓國男星金正賢，日前被媒體爆料與《愛的迫降》CP搭檔徐智慧熱戀，女方隨即否認謠言並澄清是在討論經紀約，不久後金正賢一連串負面新聞浮出檯面，今（12日）《Dispatch》報導，3年前金在《時間》記者會上，對「少女時代」徐玄不禮貌，全是因當時女友、近期因《雖然是精神病但沒關係》爆紅的徐睿知所要求，消息掀起熱議。 

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▲金正賢（右）被爆與徐智慧熱戀，與徐睿知的舊情因而浮上檯面。（圖／Netflix）
▲金正賢（右）被爆與徐智慧熱戀，與徐睿知的舊情因而浮上檯面。（圖／Netflix）
金正賢3年前跟徐玄搭檔主演《時間》，男方拒絕與女方有肢體接觸，不斷要求更改劇本，前後總共刪掉13個親密戲，其中有段徐玄碰到金正賢的手，下戲後金正賢竟立即拿濕紙巾擦拭，舉動惹哭徐玄。不僅如此，金正賢在戲劇記者會上擺臭臉，不願與對方勾手，營造情侶氛圍給媒體拍照；最後也在該劇剩下四集時，以健康為由秒退出拍攝，行為讓眾人不知所措。 

今《Dispatch》爆料，金正賢當初對親密戲極度敏感，全是因為當時女友徐睿知的要求，根據對話內容顯示，徐睿知稱呼金正賢「金僵硬」，意指要他對任何異性保持「僵硬態度」，金正賢不敢違背女友命令，所以在片場都不跟女性工作人員對眼、打招呼，並保證有跟導演要求刪除與女主角的肢體接觸，表示「我的手只有妳能摸」，更不時傳現場影片跟徐睿知報備狀況。 

金正賢的舉動震驚網友，紛紛表示「女友叫他去死，難道他就要去死？」覺得他跟徐睿知「都很奇怪」，也有部分人質疑簡訊真偽，並認為徐睿知也在拍愛情戲，應該要拿出演員專業，不應該為此限制男友。對此，徐睿知公司目前未有回應。 

此外，金正賢跟公司「O&娛樂」合約5月滿期，因為想跳槽到《迫降》徐智慧所屬的「Culture Depot娛樂」，才會找女生牽線，2人因此爆出「熱戀中」。據悉，「O&娛樂」對此感到不滿，指金正賢退出《時間》到接演《愛的迫降》的11個月期間，公司損失慘重，但都沒向他求償，認為金應要自動延長合約才對。

▲金正賢被爆出對徐玄不禮貌，全是因為徐睿知。（圖／翻攝Dispatch）
▲金正賢被爆出對徐玄不禮貌，全是因為徐睿知。（圖／翻攝Dispatch）
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