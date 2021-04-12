李安抱回「英國奧斯卡」終身成就獎！休葛蘭給予高度評價

素有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA），台灣時間今（12日）凌晨在英國倫敦舉行頒獎典禮，大導演李安獲得最高榮譽「終身成就獎」，是華人圈第一位獲得此項殊榮的導演。由於疫情關係李安無法親自到倫敦領獎，特別以視訊的方式參與，過去曾和他合作過《理性與感性》休葛蘭（Hugh Grant）則擔任引言人，誇獎李安作品類型豐富，更幽默地大讚：「很難想像那是一個人拍的，台灣以頂尖科技著稱，我一直相信那裡住著半打的複製人李安。」給予高度讚賞。





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▲休葛蘭大讚「台灣以頂尖科技著稱，我一直相信那裡住著半打的複製人李安。」（圖／BAFTA YouTube ）

× ▲休葛蘭大讚「台灣以頂尖科技著稱，我一直相信那裡住著半打的複製人李安。」（圖／BAFTA YouTube ）

▲李安獲得英國奧斯卡「終身成就獎」。（圖／BAFTA YouTube）

× ▲李安獲得英國奧斯卡「終身成就獎」。（圖／BAFTA YouTube）

▲韓國演員尹汝貞以《夢想之地》奪下最佳女配角。（圖／BAFTA YouTube ）