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李安抱回「英國奧斯卡」終身成就獎！休葛蘭給予高度評價

記者李薇/綜合報導

2021-04-12 16:22:51

▲李安獲得英國奧斯卡「終身成就獎」。（圖／BAFTA YouTube）
▲李安獲得英國奧斯卡「終身成就獎」。（圖／BAFTA YouTube）

素有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA），台灣時間今（12日）凌晨在英國倫敦舉行頒獎典禮，大導演李安獲得最高榮譽「終身成就獎」，是華人圈第一位獲得此項殊榮的導演。由於疫情關係李安無法親自到倫敦領獎，特別以視訊的方式參與，過去曾和他合作過《理性與感性》休葛蘭（Hugh Grant）則擔任引言人，誇獎李安作品類型豐富，更幽默地大讚：「很難想像那是一個人拍的，台灣以頂尖科技著稱，我一直相信那裡住著半打的複製人李安。」給予高度讚賞。

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▲休葛蘭大讚「台灣以頂尖科技著稱，我一直相信那裡住著半打的複製人李安。」（圖／BAFTA
▲休葛蘭大讚「台灣以頂尖科技著稱，我一直相信那裡住著半打的複製人李安。」（圖／BAFTA YouTube ）
李安導演透過視訊影片發表感言，他相當感激地表示「非常榮幸獲得BAFTA終身成就獎，很感謝能夠與這些優秀的電影工作者一起被提名」，並表示英國的電影環境在他的演藝生涯中一直對他特別好，拍了《冰風暴》賺到錢，提及1995年拍攝的《理性與感性》，透露當時只能用簡短的句子溝通，給演員們的評價簡潔、直接和誠實，但英國同事們仍相當有耐心且友善，令他十分感激，英國對李安而言就像是他的第二個電影學校，從這部電影後，開始拍攝多種類型的電影，「他們給我更多勇氣去擴展視野、敞開心胸去面對真相。」

▲李安獲得英國奧斯卡「終身成就獎」。（圖／BAFTA
▲李安獲得英國奧斯卡「終身成就獎」。（圖／BAFTA YouTube）
此外，由華裔女導演趙婷的《游牧人生》囊括4項大獎，成為本屆最大贏家，獲頒最佳影片、最佳導演以及最佳攝影，演員法蘭西絲麥朵曼也獲得最佳女主角；83歲安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）憑藉《父親》拿下最佳男主角，成為英奧史上最年長影帝，73歲韓國演員尹汝貞則以《夢想之地》奪下最佳女配角。

▲韓國演員尹汝貞以《夢想之地》奪下最佳女配角。（圖／BAFTA
▲韓國演員尹汝貞以《夢想之地》奪下最佳女配角。（圖／BAFTA YouTube ）
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