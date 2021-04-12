屏東假車禍真擄人命案　國民黨團痛批行政院跟騷法擺爛

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林思銘表示，早在今年三八婦女節國民黨團曾召開過記者會，呼籲政府盡速完成跟騷法立法，在擔任召委的第一周即刻排審《跟蹤騷擾防制法》，朝野立委共提了15個版本，可見大家意見踴躍，但行政院卻遲遲不提院版，讓他們感受不到政府保護人民的決心。
立委葉毓蘭表示，普悠瑪號事故後，行政院提出這麼多改革計畫，但他們非得要等到太魯閣號出事才願意來面對問題，而跟蹤騷擾也不是新的問題，30多年來大家一直在呼籲，人民要的不多，只希望能事先預防，而非受害人已經求助。
葉毓蘭說，警察辦案，缺乏法律授權什麼事都無法做以，現行法令而言，因兩人關係並不符合《家庭暴力防制法》與《性騷擾防制法》相關要件，僅能就《社會秩序維護法》第89條第2款：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽」，根本是法令不彰、工具不足。
立委洪孟楷表示，昨天在他的粉絲專頁收到民眾來訊，指出被殺害的女子與夫婿愛情長跑10多年，前年才結婚共組家庭，竟被一個垃圾毀了。如果跟騷法持續擺爛，未來是不是有更多破碎的家庭？民進黨發言人也曾受過跟蹤騷擾，不分藍綠許多人都遇過同樣的問題，行政院還要繼續怠惰下去嗎？能夠早一步立法，就能減少一個重大刑案的發生。
立委楊瓊瓔表示，以屏東的這個案件來說，加害者在動手之前就已經有尾隨騷擾的情況，但警員礙於法令無法幫忙，只能以《性騷擾防制法》、《社會維護法》來處理，但性騷必須要有具體行為，社維法也只罰3000元，無法真正有效協助警方。
楊瓊瓔指出，跟騷之前都有跡象，但是目前法令授權不足，所謂的性平三法都不能完整保障，目前已經有15個立委提案的版本，但竟然仍然沒有行政院版本，是政府怠惰？還是便宜行事？回家的路並不難，難的是政府不作為的可悲，國民黨團在這個會期，一定會把社會安全網的漏洞，盡速地補起來。
立委林為洲表示，他在2016擔任內政委員會召委時，就已經提出修法，還召開公聽會，但至今還是無法立法完成。林為洲指出，主要被殺害的女性，85%在先前都有被跟蹤騷擾的情況，因沒有跟騷法中「強制保護令」而無法即時幫助被害人。
林為洲怒批，行政單位本位主義，不想修法，就怕增加工作負擔，結果就是一直死人，不管行政院有沒有版本，國民黨團務必會將此法送出委員會完成三讀。