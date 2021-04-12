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影／打給大家看要民眾安心！陳宗彥秀吊嘎施打疫苗超吸睛

記者李春台/桃園報導

2021-04-12 14:26:50｜2021-04-12 14:31:43

陳宗彥秀吊嘎打疫苗
▲中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今早在部桃施打AZ疫苗，脫下襯衫秀出內在吊嘎，引來現場一陣驚呼。（圖／記者李春台攝，2021.04.12）
中央流行疫情指揮中心今（12）日起開放第二、三類對象接種AZ疫苗，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞，上午都在部立桃園醫院完成接種，陳表示「要打給大家看」，讓民眾安心，而羅更在記者會上自爆自己有5年糖尿病史，今天挨的這一針希望可以讓糖友安心接種疫苗。

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陳宗彥致詞表示，在防疫過程中除了第一線防疫人員，另外也有一群人默默在第一線打仗，包括機場、警消、民政等單位人員都是在第一線從事直接接觸的工作，以及工作職場上具高風險者，如航空業、國際商船等從業人員，這兩類合計有12萬人。

若第一類至第三類人員施打比例大幅提升，相信對整個防疫工作會有很大助力，今天他和羅一鈞兩位防疫醫師及其他各界防疫夥伴代表「來打給大家看」，希望民眾有信心，之後疫苗也會按照節奏陸續引進，幫助國内的防疫工作。

在完成基本健康狀況評估後，陳宗彥準備接種，不過由於他今天穿的是長袖襯衫，只見他先是害羞轉身背對媒體解扣，當露出左手臂準備接種時，台下一聲驚呼，原來他襯衫下穿著「吊嘎背心」，主持人還笑說「沒想到副指揮官身材很好喔！」引來一陣爆笑。完成疫苗接種後，陳表示，疫苗針頭蠻細的，比起平常打針、抽血，完全沒有打針的感覺。

接著第二位接種者為羅一鈞，在完成施打後，羅透露自己其實有５年的糖尿病病史，今天是代表糖友來接種，因為有資料顯示，糖尿病患者得武漢肺炎後得重症機會為普通人的3倍，因此糖友為接種疫苗的第9順位高風險群。

▲有5年糖尿病病史的羅一鈞施打完表示，今天是代表糖友來接種，因為有資料顯示，糖尿病患者得武漢肺炎後得重症機會為普通人的3倍。（圖／記者李春台攝，2021.04.12）
▲有5年糖尿病病史的羅一鈞施打完表示，今天是代表糖友來接種，因為有資料顯示，糖尿病患者得武漢肺炎後得重症機會為普通人的3倍。（圖／記者李春台攝，2021.04.12）
 

羅表示，自己早餐過後有量過血糖，飯後數值為116，對於有部份糖友擔心施打完疫苗後可能會有短暫血糖升高的情形，他說，如果他有，他會告訴大家。

 

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