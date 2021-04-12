影／打給大家看要民眾安心！陳宗彥秀吊嘎施打疫苗超吸睛

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若第一類至第三類人員施打比例大幅提升，相信對整個防疫工作會有很大助力，今天他和羅一鈞兩位防疫醫師及其他各界防疫夥伴代表「來打給大家看」，希望民眾有信心，之後疫苗也會按照節奏陸續引進，幫助國内的防疫工作。
在完成基本健康狀況評估後，陳宗彥準備接種，不過由於他今天穿的是長袖襯衫，只見他先是害羞轉身背對媒體解扣，當露出左手臂準備接種時，台下一聲驚呼，原來他襯衫下穿著「吊嘎背心」，主持人還笑說「沒想到副指揮官身材很好喔！」引來一陣爆笑。完成疫苗接種後，陳表示，疫苗針頭蠻細的，比起平常打針、抽血，完全沒有打針的感覺。
接著第二位接種者為羅一鈞，在完成施打後，羅透露自己其實有５年的糖尿病病史，今天是代表糖友來接種，因為有資料顯示，糖尿病患者得武漢肺炎後得重症機會為普通人的3倍，因此糖友為接種疫苗的第9順位高風險群。
羅表示，自己早餐過後有量過血糖，飯後數值為116，對於有部份糖友擔心施打完疫苗後可能會有短暫血糖升高的情形，他說，如果他有，他會告訴大家。
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