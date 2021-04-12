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促轉會再提延任　民團：遺憾且反對

記者張志康/綜合報導

2021-04-12 14:27:40

▲民團質疑促轉會成效不彰，不贊成促轉會任期延長。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.27）
▲民間團體台灣民間真相與和解促進會今（12）日發表聲明，反對促轉會以脫法方式，將階段性機關一延再延。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
繼去年延任一年後，促進轉型正義委員會（促轉會）今（12）日再向行政院報請延任一年，行政院長蘇貞昌表示「原則上會支持」。對此，民間團體台灣民間真相與和解促進會（真促會）今日也發表聲明，對此感到遺憾，並聲明反對促轉會以脫法方式，將階段性機關變相一延再延的做法。

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真促會指出，促轉會運作三年以來，僅是不斷舉行所謂專家會議、收集意見，未曾真正邀請政府機關各部會，著手銜接方案。真促會認為，2019年10月9日，促轉會代理主委楊翠在立法院司法法制委員會表示，促轉會正積極撰寫總結報告，因為總結報告需要嚴格的時程規劃，所以沒有延任的打算。並且自信對於促進跟推動轉型正義的相關政策規劃、需要的法案，以及未來永續性工作，都能在各機關持續推動。

但隨著2020年總統大選結束，民進黨勝選，促轉會卻突然改口，要求延任一年。同年5月，同樣在立法院司法法制委員會，楊翠主委說，這1年要努力的主要有兩大方向，一是法制工具的研擬，二是透過跨機關的協商，把未來國家轉型正義近、中、遠程工作都規劃好，並承諾「會盡力而為」。

真促會認為，2021年4月，促轉會再度提出延任要求，主要理由竟還是法制工具研擬和跨機關協商。促轉會原本自信2020年5月即可結束工作，究竟是何重大因素必須再延任？延任一年後，並未達成預定兩大目標，竟然再度要求延任。難道楊翠主委2019年在立法院的答詢只是信口開河？

真促會質疑，依據《促轉條例》，報請延任的要件是「未完成總結報告」，原本已將近完成的總結報告，在記者會延任的說明，居然隻字未提。促轉會的核心任務總結報告究竟是否已經撰寫完成？還是寫好了卻不提出？

促轉會今日表示，後續核心業務將放在「壓迫體制清理與究責」。真促會指出，這是促轉會核心業務，何以在第二次報請行政院延長時，才列為後續工作？過去三年是否延宕工作？而其針對「壓迫體制清理與究責」所列舉的工作項目是：「推動處置方案，持續發布調查成果，帶動社會討論，制定草案明定權責機關識別加害者」，是否能在未來一年內完成？促轉會延長時間愈久，才發現未完成的工作愈來愈多，究竟促轉會要延任多久才能把「促進」轉型正義的工作完成？

真促會強調，行政院長蘇貞昌應清楚說明他判斷促轉會應予延任的理由為何？如果促轉會沒有列出具體可完成的工作清單，也無法按照時程予以監督，是否就任其不斷延長？促轉條例賦予行政院院長單獨且絕對的權力，可以讓促轉會延任，不受國會監督。行政院院長若一而再、再而三讓促轉會予取予求，美其名是尊重獨立機關，實際上是行政院院長濫權，創造出一個破壞體制的「追求正義」的機關。我們要求蘇院長明確說明是否同意延任的理由，負起政治責任，並在期限內督促促轉會完成工作。

真促會認為，追求轉型正義是台灣社會的共識，但是追求轉型正義的手段本身必須正當，不可長期處於脫法狀態，成為政黨的提款機。否則，這樣得來的「真相」也不會被台灣社會所接受。促轉會應致力於規劃未來政府機關的銜接方案，而非一再強調自己的重要性，違背原本階段性機關的法制規範。

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