巷仔內／蓬佩奧吃鳳梨乾　暗喻中國被「將軍」也推銷台灣

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在川普政府任內最後階段，明顯將美對台政策由「戰略模糊」轉為「戰略清晰」，更在去（2020）年8月底，解密當年雷根政府對台「六項保證」原件，今年1月初，甚至卸任前宣布廢除「美國對台交往限制」。

克拉奇（Keith Krach）等人來台的「外交泡泡」防疫模式，不需居家檢疫14天，恐怕會引發輿論質疑與在野黨批判。