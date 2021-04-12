巷仔內／蓬佩奧吃鳳梨乾　暗喻中國被「將軍」也推銷台灣

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據了解，這包鳳梨乾是日前蓬佩奧訪問華府雙橡園時，中華民國駐美代表蕭美琴送他的贈品，蕭美琴透露，代表處從台灣訂了兩箱鳳梨乾，分送華府共和與民主兩黨的友人，後來要加訂時，發現已賣到缺貨。而蓬佩奧在今天的推文表示：「作為一個捍衛自由的戰士，享受著台灣的鳳梨乾。將軍」，也再度展現他力挺台灣的態度，更有暗喻中國被「將軍」的意味。
另外一個值得關注的話題是蓬佩奧會不會訪台？民進黨立委王定宇在推特上邀請蓬佩奧訪台，表示若他能在7月之前訪台，能夠在台南鳳梨產地結束前吃到甜美的台灣鳳梨。但是外交部對於蓬佩奧是否會訪台，態度卻顯得非常低調，3月時表示無此規劃，今天外交部次長田中光答覆立委質詢時，則回應今年訪台「機率大」。
外交部之所以不願證實是否邀蓬佩奧訪台，防疫自然是主要考量，由於蓬佩奧並非美國現任官員，如果採取過去美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）等人來台的「外交泡泡」防疫模式，不需居家檢疫14天，恐怕會引發輿論質疑與在野黨批判。
事實上，蓬佩奧訪台傳聞不時傳出，2021年1月美國川普總統卸任之前，就有傳聞蓬佩奧會在卸任前突襲式訪台，氣得中國官媒《環球時報》社論痛批，「蓬佩奧若訪台，共機將飛臨台灣上空。」蓬佩奧卸任後訪台，所面臨中國壓力將會大幅減少，台灣也能感謝他過去挺台的立場。
蓬佩奧卸任後轉任華府保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute），姑且不論蓬佩奧此舉使否是為選2024總統鋪路，該智庫建言多能獲得共和黨採用，我國政府若能進一步強化與蓬佩奧關係，也能增強在共和黨內部的影響力，為台灣對美外交增添一份保險。