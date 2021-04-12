第二階段防疫人員疫苗施打　盧秀燕接受注射

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盧秀燕表示，中央今天開放中央及地方政府防疫人員接種疫苗，為降低市民對接種的疑慮，她決定親身體驗，讓民眾清楚知道施打的過程、接種的經驗，很多人說打這針非常痛，但剛才注射的時候，與施打流感疫苗差不多，沒什麼疼痛感。
她也分享醫生的小叮嚀，因為每個人身體狀況不同，反應也會不同，因此醫生建議傍晚之後開始定時服用普拿疼，以減輕發寒、發熱等狀況，她會按照醫生建議服用，後續並再向外界報告身體狀況。
盧秀燕提醒，注射COVID-19疫苗之後，民眾會拿到「COVID-19疫苗接種記錄卡」，應該保存下來，未來解封之後，進出許多國家或於國內活動可出示證明使用。
針對外界關心中央是否開放一般民眾免費施打疫苗，對此，盧秀燕說，這是蠻好的建議，她會把相關意見向衛生福利部長陳時中報告，考量第一階段注射比例低，疫苗也有保存期限，透過免費政策更能鼓勵需要的民眾前往注射。
衛生局表示，統計至4月9日止，台中市第一類醫護人員累計接種人數為3374人。為提升接種COVID-19疫苗的效益及速度，中央流行疫情指揮中心宣布，自今日起開放第二及第三順序對象，包括維持防疫量能所需地方政府防疫人員、衛生單位第一線防疫人員、實際執行居家檢疫或隔離者關懷服務工作一線人員、執行救災救護第一線人員；以及高接觸風險工作者包括國際航空機組員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿第一線工作人員等。
衛生局長曾梓展呼籲，台中市目前有12家醫院每日開設COVID-19疫苗接種專責門診，提供接種服務，因配撥疫苗為多劑型，每瓶可接種10人，為提升疫苗使用效益，採線上預約方式，請符合接種條件對象者可至台中市政府衛生局網站-預防接種專區查詢合約院所資訊及線上預約。