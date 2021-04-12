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柯文哲建議AZ疫苗針頭「改成1c.c」　莊人祥：確實較精準

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-12 14:40:58

鄭文燦談首輪AZ疫苗施打
▲柯文哲認為，改小針頭施打不會痛，且抽取疫苗會更精準﹔對此，下午指揮中心召開臨時記者會時，發言人莊人祥回應，用1c.c打確實比較精準。（圖／資料照片，記者李春台攝）
台北市長柯文哲今（12）日上午施打AZ疫苗，要求聯合醫院方面將中央配給的3c.c針頭改為1c.c，柯文哲認為，改小針頭施打不會痛，且抽取疫苗會更精準﹔對此，下午指揮中心召開臨時記者會時，發言人莊人祥回應，用1c.c打確實比較精準。

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今早柯文哲受訪時認為，針頭3c.c改以1c.c施打比較不會痛，但是會比原來貴3.5元﹔莊人祥表示，用1c.c抽取疫苗，理論上是會更精準。

莊人祥說，目前廠商提供每一瓶是10人份，但是份量都會裝超過10人份，以目前打了2萬多劑，平均估算起來，每一瓶使用的人次約為10.7人，目前台北市的平均用量為10.6萬人左右，目前詳細數據還未掌握，需要再一段時間。

莊人祥認為，1c.c容量比較小，醫護需要花更大的力氣去打針，有些人喜歡用3c.c，有些人喜歡用1c.c，有些人用3c.c也可以做到節用，所以有利有弊，利大於弊、弊大於利都不一定，都在考量中，感謝柯市長注意到節約用量的部分。

針對價格部分，莊人祥說，大量採購會比較便宜，會持續評估是否要採購1c.c的針頭。

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