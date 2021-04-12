防治荔枝椿象　中市施放6萬隻平腹小蜂蟲卵防治

中市大坑6至10號登山步道位處大坑地震公園周邊，步道旁主要為農民種植荔枝及龍眼等果樹，為防治荔枝椿象，台中市風景區管理所除每日派員巡查步道及在步道附近設立告示牌外，今年提早自3月18日開始啟動平腹小蜂生物防治，共計施放6萬顆平腹小蜂卵粒，依歷年經驗採生物防治，施放平腹小蜂成效良好，民眾可更安心造訪大坑登山步道。

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觀旅局表示，大坑登山步道6、7、8、9、9-1及10號等6條步道，因山區種植荔枝及龍眼樹，為荔枝椿象經常出沒區域，針對這些步道，考量登山民眾甚多，且由於生態豐富，不適合噴灑化學藥物，故採生物防治方式進行防疫，其原理是利用荔枝椿象天敵平腹小蜂進行防治，雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲，之後從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又於荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，進而達到生物防治效果。

觀旅局提到，往年風管所改裝吸塵器吸除步道扶手的荔枝椿象，成效極佳，而零污染的清除方式也頗受遊客讚許，同時獲其他機關前來取經詢問，今年吸塵器已備妥，會再視大坑步道荔枝椿象出現情形適度出動，生物及物理防治雙管齊下，讓前來大坑步道爬山的遊客能安心享受大坑自然優美景緻。

觀旅局指出，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要破壞掛在步道果樹旁的卵卡，若誤觸荔枝椿象或被毒液噴到，務必立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

觀旅局最後也邀請大家來台中大坑安心旅遊，體驗自然生態及品嘗大坑特色美食小吃如芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸、潤餅等，提醒目前仍為防疫期間，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請佩戴口罩。