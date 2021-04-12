白宮半導體峰會排除陸企 中官媒：只會讓晶片荒更糟
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-12 14:46:33
美國白宮9日宣布，將於當地時間12日召開半導體供應鏈視訊會議，邀請台積電等全球科技大廠參與，共商如何解決晶片短缺等問題，但似乎排除了主要中企參與。為此中國官媒怒批，美國此舉只會讓全球晶片荒更糟。
先前外媒曾指出，會議將由白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)與商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)共同主持，受邀的公司則包含台積電(TSMC)、三星電子(Samsung)、英特爾(Intel)等世界主要晶片製造廠，美國亦有多間仰賴晶片的產業公司受邀，範圍含括汽車、電腦、通訊、雷達製造商等。
中國官媒《環球時報》英語版11日報導，說這場峰會凸顯美國有意加深與中國脫鉤的行動，晶片問題成了美國在談判桌上、遏止中國科技崛起的籌碼，批評道：「幾乎所有中國高科技公司都被排除在這場會議之外，儘管它們是全球晶片短缺的主要利益相關者。這突顯了華府的惡意目標，即團結其聯盟，從設計、製造到應用，在整個半導體產業鏈上與中國脫鉤。」
報導並警告稱，美國此舉導致的政治風險，可能會讓晶片生產商暫停投資計劃，至終加劇全球供應短缺的困境，而且晶片業也需要產業鏈不同環節之間的密切國際合作，以實現規模經濟，所以把中國排除在外，只會增加成本。
報導結尾作者也強調，與美國相比，中國一直是全球合作的堅定推動者，多達774家中國晶片公司組成的半導體協會表示，正致力於和美國的事業夥伴合作，建立一個有利於供應鏈安全，以及相關信息共享的工作小組；而且中國也正在不斷努力向上，力圖在半導體技術上，達到自立更生的目標。