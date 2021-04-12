樂成宮旱溪媽遶境十八庄200周年　盧秀燕恭送起駕

延續200年！台灣宗教百景之一、歷史最悠久、遶境時間最長的台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」，今(12)日起駕，為期22天遶境沿途行經11區116里為地方祈福。台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、樂成宮董事長郭松益等人共同扶轎下，展開為期22天的遶境活動，市長盧秀燕祈求庇佑國泰民安、風調雨順，也期盼天降甘霖，旱象早日解除。

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繼大甲鎮瀾宮大甲媽、白沙屯拱天宮媽祖之後，台中樂成宮旱溪媽祖今日早上8點起駕展開遶境，除台中市長盧秀燕、立法院長蔡其昌、立委何欣純、莊競程以及地方議員、里長全員到齊，一起祈福、獻禮恭送遶境隊伍起程。

盧秀燕表示，今年｢旱溪媽祖遶境十八庄」邁入200周年，是很重要的典禮，今日她代表台中市政府，與市民齊心參與起駕儀式；樂成宮是台中市歷史最悠久的宮廟，媽祖持續保佑大家、照顧市民，這次媽祖遶境出巡，她祈求媽祖護佑萬民，也期盼22天遶境平安順利、圓滿成功。

立法院副院長蔡其昌致詞說，「我要祈求媽祖保保佑的話，都被盧市長講完了」他表示，希望疫情下半場保持戰果，工商業發展不缺水不缺電，盼天降甘霖，如果沒有也呼籲大家節約用水。

民政局長吳世瑋表示，源自清道光三年的｢旱溪媽祖遶境十八庄」至今200年，每年固定在農曆3月1日至22日遶境，今年國歷為4月12日至5月3日，行經多達11區116里，涵蓋烏日、大里、太平、霧峰、南屯、北屯、東、南、西、北及中等區，停駕或駐駕宮廟、工廠及紅壇有99座，此一遶境不僅被登錄為民俗無形文化資產，更入選台灣宗教百景之一，具有古昔生活的傳承意涵。

樂成宮董事長郭松益說，農曆三月旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福活動是延續清朝道光三年(西元1823年)至今有200年歷史的傳統宗教民俗活動，旱溪媽祖遶境十八庄，遶境天數長達22天及行經路程公里數為全台之冠，活動已延續200年，今年停駕或駐駕宮廟有99座，行經區里別多達11區域116里，涵蓋烏日區、霧峰區、大里區、太平區、東區、南區、南屯區、北屯區、北區、西區、中區等行政區域。