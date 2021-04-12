NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國地方政府債台高築！學者：人民銀行應學習美Fed

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-12 15:11:19

美元/人民幣
▲中國地方政府債台高築，引起外界擔憂，中國社科院學者張明認為，人民銀行應該參考美國Fed的貨幣政策。（圖／翻攝自Quartz）
中國地方債務一直受到各界關注，許多地方政府為了推動發展而揮霍、超支，中國央行（人民銀行）只好採取緊縮措施防止地方債務爆雷。中國社科院金融研究所副所長張明近日批評，中國最大的系統性風險就是地方政府借貸迅速增長，並認為人民銀行應該向美聯儲（Fed）看齊，進行量化寬鬆（QE）貨幣政策，以刺激消費代替收緊借貸風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港《南華早報》報導，中國目前最大的系統性風險，來自於地方政府為了經營、建設而大量舉債。張明上週五（9）在社群上發文評論，中國不應該依賴地方政府債務提供經濟增長，應該參考美國的貨幣政策刺激消費的方式。

張明指出，中國的流動性主要原因是地方政府的債務產生大量信貸需求，因此增加流動性。中國不應該在經濟下行時擴大經濟政策，取而代之的應該考慮類似Fed促進消費和增長的積極貨幣政策。

張明表示，經濟不景氣時，最倒霉的是原本就群困的人們，美國的量化寬鬆政策在實現通貨膨脹目標上起到作用，並且幫助人口就業、低收入戶提高收入。張明還批評，人民銀行傳遞的訊號不夠明確，他認為，貨幣當局的措辭必須科學、準確。

《南華早報》指，根據中泰證券統計，中國31個省級政府，有17個地方的債務比超過財政部設定的安全限額100％。整體來看，至2020年底中國地方政府債務的比率約為97%，2021年結束前可能會超過100%。中國債務總額佔GDP的比重為270.1％，高於2019年的246.5%，被視為地方政府難以還債的爆雷警訊。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
11.11%88.89%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.2%7.8%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
30%70%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀