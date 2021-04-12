中國地方政府債台高築！學者：人民銀行應學習美Fed
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-12 15:11:19
中國地方債務一直受到各界關注，許多地方政府為了推動發展而揮霍、超支，中國央行（人民銀行）只好採取緊縮措施防止地方債務爆雷。中國社科院金融研究所副所長張明近日批評，中國最大的系統性風險就是地方政府借貸迅速增長，並認為人民銀行應該向美聯儲（Fed）看齊，進行量化寬鬆（QE）貨幣政策，以刺激消費代替收緊借貸風險。
香港《南華早報》報導，中國目前最大的系統性風險，來自於地方政府為了經營、建設而大量舉債。張明上週五（9）在社群上發文評論，中國不應該依賴地方政府債務提供經濟增長，應該參考美國的貨幣政策刺激消費的方式。
張明指出，中國的流動性主要原因是地方政府的債務產生大量信貸需求，因此增加流動性。中國不應該在經濟下行時擴大經濟政策，取而代之的應該考慮類似Fed促進消費和增長的積極貨幣政策。
張明表示，經濟不景氣時，最倒霉的是原本就群困的人們，美國的量化寬鬆政策在實現通貨膨脹目標上起到作用，並且幫助人口就業、低收入戶提高收入。張明還批評，人民銀行傳遞的訊號不夠明確，他認為，貨幣當局的措辭必須科學、準確。
《南華早報》指，根據中泰證券統計，中國31個省級政府，有17個地方的債務比超過財政部設定的安全限額100％。整體來看，至2020年底中國地方政府債務的比率約為97%，2021年結束前可能會超過100%。中國債務總額佔GDP的比重為270.1％，高於2019年的246.5%，被視為地方政府難以還債的爆雷警訊。