《百想》入圍公布！「渣男」嚴基俊尬宋仲基　視帝好難選

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第57屆《百想藝術大獎》倒數1個月揭獎，男女主角、配角名單競爭皆激烈，憑《Start-Up：我的新創時代》知名度大漲的金宣虎，將與夯劇《惡之花》金智勳、《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《Mouse》李熙俊、《怪物》崔代勳等人角逐「最佳男配角」，五位演員實力不在話下，結果讓人期待。
入圍本屆「最佳男新人」獎項，則有《Penthouse上流戰爭》金永大、《月升之江》羅仲燦、《人性課外課》南潤壽、《Sweet Home》宋康、《重回18歲》李到晛。金永大在2019年憑《意外發現的一天》爆紅，這次出演狗血劇《上流戰爭》再讓知名度大開；宋康先後以《Sweet Home》、《如蝶翩翩》獲得大眾關注，帥氣長相搭配精湛演技，讓他近年圈粉無數。
第57屆《百想藝術大獎》重要入圍名單：
最佳戲劇：
JTBC《怪物》
tvN《雖然是精神病但沒關係》
tvN《惡之花》
Netflix《人性課外課》
tvN《了解的不多也無妨，是一家人》
最佳導演（電視部）：
《了解的不多也無妨，是一家人》權榮日
《惡之花》金哲圭
《黑道律師文森佐》金熙元
《雖然是精神病但沒關係》朴信宇
《怪物》沈娜妍
最佳劇本：
《怪物》
《了解的不多也無妨，是一家人》
《惡之花》
《雖然是精神病但沒關係》
《青春紀錄》
最佳男主角：
金秀賢／《雖然是精神病但沒關係》
宋仲基／《黑道律師文森佐》
申河均／《怪物》
嚴基俊／《Penthouse上流戰爭》
李準基／《惡之花》
最佳女主角：
金素妍／《Penthouse上流戰爭》
金所泫／《月升之江》
徐睿知／《雖然是精神病但沒關係》
申惠善／《哲仁王后》
嚴志媛／《產後調理院》
最佳男配角：
金宣虎／《Start-Up：我的新創時代》
金智勳／《惡之花》
吳正世／《雖然是精神病但沒關係》
李熙俊／《Mouse》
崔代勳／《怪物》
最佳女配角：
朴河宣／《產後調理院》
申恩慶／《Penthouse上流戰爭》
廉惠蘭／《驅魔麵館》
張英南／《雖然是精神病但沒關係》
車清華／《哲仁王后》
最佳男新人：
金永大／《Penthouse上流戰爭》
羅仲燦／《月升之江》
南潤壽／《人性課外課》
宋康／《Sweet Home》
李到晛／《重回18歲》
最佳女新人：
金賢秀／《Penthouse上流戰爭》
朴珪瑛／《Sweet Home》
朴柱炫／《人性課外課》
李周映／《Times》
崔成恩／《怪物》