挺女力！台新女子路跑　最美董娘彭雪芬征服21K

有「最美麗」路跑之稱的2021台新女子路跑「Taishin Women Run Taipei」11日開跑。為展現對女力的珍視，台新金控董事長夫人彭雪芬親自領跑21公里半程馬拉松，董事長吳東亮更以具體行動表達支持，在賽程終點站熱情迎接成功征服21公里的彭雪芬。同時，「福爾摩沙台新夢想家」職業籃球隊球星也共襄盛舉，在賽道終點為完賽的女性跑者們掛上代表榮耀獎牌，讓跑者感受到滿滿的鼓舞及歡樂氛圍。





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「2021 Taishin Women Run TPE」的賽事主題為「I AM WOMAN」，表徵女力時代下的女性自主精神，尤其女性正以溫柔堅定的特質，在全球發揮其影響力，左右世界未來的樣貌。台新金轄下300多位員工及家屬亦熱情參與，而為表達台新銀行對女力的支持，今年路跑賽事的21公里組，不僅由台新金控董事長夫人彭雪芬領跑，在10公里組部分也由台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真領跑，以實際行動支持活動。





不僅如此，台新的女性員工也積極響應組隊參與報名，更在賽前1個月密集自主訓練，維持每周下班後至少2次的團練，共同享受揮汗快感，也藉此彼此互相鼓舞、激勵，由於事前的充分練習及準備，有許多員工都在賽道上超越自己創下最佳完賽紀錄，將女力無比堅毅的精神展露無遺。





此外，充滿陽剛氣息的「福爾摩沙台新夢想家」籃球隊球星們，也特地前來賽道終點為女孩們加油打氣，包含田壘、楊敬敏與林俊吉等12位球員分別於21公里終點與10公里終點前鼓勵並迎接完賽的女孩們，恭喜她們完賽更為她們掛上榮譽獎牌，讓女孩們備感光榮，球星也與民眾親切合照，受歡迎的球星更是人氣爆表。





▲台新金控董事長吳東亮迎接祝賀成功征服21K的彭雪芬。（圖／資料照片）

為了讓參加路跑的來賓感受到台新銀行十足的熱情，台新Richart Life攤位現場亦贈送跑者粉色口罩與口罩夾，無論跑者是否已是台新銀行的客戶，在現場完成下載Richart Life app後即可獲得，上千份的禮品相當受到女孩們的喜愛，片刻即迅速發送完畢。





其實，台新銀行多年來支持台灣運動發展不遺餘力，長期贊助支持女子路跑、女子高爾夫球及南投空手道等運動，去年更加強廣度與支持力道，首次投入支持台灣職業籃球發展，冠名贊助「福爾摩沙台新夢想家」職業籃球。





而自教育部體育署推出運動企業認證以來，台新銀行也已連年獲得認證肯定，對外除了大力支持多項體育活動並贊助選手之外，對內則藉由公益活動與社團的活絡，鼓勵員工參與並養成運動的好習慣，亦在拓展業務創造獲利回應股東期待的同時，也持續以具體永續的作為回饋社會、善盡企業社會責任。



