國民黨公投研習營18日啟動 5月起辦全台宣講
記者吳承翰／台北報導
2021-04-12 15:39:39
國民黨今（12）日中午舉行公投小組內部會議，決定將於18日（本周日）舉行首場公投研習營開辦記者會，並由黨主席江啟臣親自主持。國民黨原規劃研習營與宣講活動同步進行，今天的會議決定，到5月底之前，會先辦73個立委選區的內部研習訓練營，議題聚焦後啟動首次對外宣講，並於7、8月辦2次大型戶外造勢，把票催出來。
國民黨文傳會主委王育敏轉述會議內容，會在全台73個立委選區規劃研習營，以立委、不分區立委以及各地方幹部為主，依照到時候的情況，加入公民團體及名嘴，每場規模約在100人。5月正式展開街頭開講活動，針對反萊豬、公投綁大選兩項國民黨主推的公投案在各地公廟、市場、馬路口進行宣講，預計舉辦500場以上。
媒體問道，是否會擔心民進黨針對核四議題反擊？王育敏強調，國民黨下鄉宣講會以反萊豬、恢復公投綁大選兩項公投提案為主，核四議題尊重發起的公民團體。王育敏表示，現在看來，民進黨也不敢推對案，內部步伐混亂，對國民黨來說在宣傳上也可以更集中火力，「我們對這兩個案子很有信心，只要民眾願意出來投票，一定都會投同意票」。