NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「蔥」滿幸福的旅遊　侯友宜邀民眾品珠蔥、賞螢、放天燈

記者陳志仁／新北報導

2021-04-12 15:56:34

侯友宜
▲「螢光秘境－蔥滿幸福」的生產與行銷，是在地青銀共創的成果。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
平溪珠蔥淡雅香，是春天限定好味道，又以四月更為鮮嫩甘甜；新北市長侯友宜今（12）日出席「螢光秘境－蔥滿幸福」記者會，體驗飯店主廚的珠蔥料理，介紹珠蔥、賞螢火蟲及施放天燈的休閒行程，廣邀民眾四月天到平溪放鬆身心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，平溪氣候條件種出鮮嫩甘甜的珠蔥，富含多種營養素，無蟲害無須使用農藥，全年產期中，以四月份所產的珠蔥最美味；民眾除可到平溪當地的餐廳品嘗，此次平溪區農會也特別與台北凱撒大飯店合作推出「珠蔥食憶無菜單料理」，希望讓更多民眾認識這項在地好滋味。

▲農業局17日也將在平溪農會舉辦珠蔥產地的展售會，除了有新北各區農會特產展售外，也有珠蔥的特色料理及搖蜜體驗DIY活動。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
▲農業局17日也將在平溪農會舉辦珠蔥產地的展售會，除了有新北各區農會特產展售外，也有珠蔥的特色料理及搖蜜體驗DIY活動。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
 

侯友宜表示，以「螢光秘境－蔥滿幸福」為主題的一日小旅行，結合珠蔥耕作體驗、品嚐並認識土蜂蜜生產過程，晚上能夠探索螢火蟲生態，欣賞螢光點點還能施放天燈，祈求願望成真；台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢認為，從經典的珠蔥烘蛋，到創意的珠蔥蘿蔔絲酥餅食憶無菜單料理，每一道都是能勾起無限回憶的家常滋味。

農業局李玟補充，「螢光秘境－蔥滿幸福」的生產與行銷，是在地青銀共創的成果，很開心看到青農用科技、新思維，發揚老一輩的農漁產品，而17日也將在平溪區農會舉辦珠蔥產地的展售會；此外，先前開出四梯次小旅行皆已額滿，特別在4月26日加開一梯次，歡迎民眾及早報名，絕對讓大家感受到「蔥」滿幸福的旅遊體驗！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.38%84.62%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.34%7.66%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.75%70.25%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀