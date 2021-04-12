「蔥」滿幸福的旅遊 侯友宜邀民眾品珠蔥、賞螢、放天燈
記者陳志仁／新北報導
2021-04-12 15:56:34
平溪珠蔥淡雅香，是春天限定好味道，又以四月更為鮮嫩甘甜；新北市長侯友宜今（12）日出席「螢光秘境－蔥滿幸福」記者會，體驗飯店主廚的珠蔥料理，介紹珠蔥、賞螢火蟲及施放天燈的休閒行程，廣邀民眾四月天到平溪放鬆身心。
侯友宜指出，平溪氣候條件種出鮮嫩甘甜的珠蔥，富含多種營養素，無蟲害無須使用農藥，全年產期中，以四月份所產的珠蔥最美味；民眾除可到平溪當地的餐廳品嘗，此次平溪區農會也特別與台北凱撒大飯店合作推出「珠蔥食憶無菜單料理」，希望讓更多民眾認識這項在地好滋味。
侯友宜表示，以「螢光秘境－蔥滿幸福」為主題的一日小旅行，結合珠蔥耕作體驗、品嚐並認識土蜂蜜生產過程，晚上能夠探索螢火蟲生態，欣賞螢光點點還能施放天燈，祈求願望成真；台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢認為，從經典的珠蔥烘蛋，到創意的珠蔥蘿蔔絲酥餅食憶無菜單料理，每一道都是能勾起無限回憶的家常滋味。
農業局李玟補充，「螢光秘境－蔥滿幸福」的生產與行銷，是在地青銀共創的成果，很開心看到青農用科技、新思維，發揚老一輩的農漁產品，而17日也將在平溪區農會舉辦珠蔥產地的展售會；此外，先前開出四梯次小旅行皆已額滿，特別在4月26日加開一梯次，歡迎民眾及早報名，絕對讓大家感受到「蔥」滿幸福的旅遊體驗！