Tag人物／入選最具影響力女導演 曾馨瑩讓世界看見台灣

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▲曾馨瑩曾帶著電影海報在台灣各個角落放映，如今得獎後各地爭相報導與放映。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

▲曾馨瑩的另一部地方紀錄短片《歸屬》於國際影展再獲佳績。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

▲作品《歸屬》的拍攝場景是一間位於關西老街，由老屋改建的有機書店，主角正是書店老闆盧文鈞先生。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

▲曾馨瑩擅於將聽到的故事用鏡頭影像化，更將對生命的體悟與影像做結合，只要靜下心來，可以看到影像之外的生命經歷。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。