Tag人物／入選最具影響力女導演 曾馨瑩讓世界看見台灣

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《宜蘭在遠方》從全世界115個國家、2675件電影作品當中脫穎而出，評審表示，影片憑著宜蘭在地文化主題與導演剪接、配樂手法的相輔相成，是這部影片獲得當屆影展的最高榮譽的主要原因。
《宜蘭在遠方》講述的是歐洲巴斯克飲食文化專家安東尼Andoni Munduate以及另外2名米其林餐廳主廚等，3人來到宜蘭參訪的過程，包括上山採茶、返鄉青年導覽菜市場的旅程。
得知這部作品得到最佳影片後，曾馨瑩心中充滿五味雜陳，因為在還沒這份殊榮前，她曾帶著電影海報，在台灣各角落播放，每場的觀眾屈指可數，如今得獎後各地爭相報導與放映，可以說是十年寒窗無人問，一舉成名天下知。
新作品《歸屬》用底片紀錄關西老街 國際影展發光發熱
繼《宜蘭在遠方》後，曾馨瑩的另一部地方紀錄短片《歸屬》於國際影展再獲佳績，這部講述關西老街一天的短片，不僅在烏克蘭影展獲得文化遺產獎，也讓曾馨瑩入選德國《WomenCinemakers》（女性電影人）雜誌評比的最有影響力的全球十一位女影人。
《歸屬》採用8釐米底片拍攝，黑白的畫面搭配關西老街的舊書店，頗有古色古香的韻味，這部作品的拍攝場景是一間由老屋改建的有機書店，主角正是書店老闆盧文鈞先生，曾馨瑩細說這部短片的創作理念「一天的時光好像流逝了，但其實這一天的時光，它卻很美好的永遠會留在《歸屬》這部電影裡面」。
書店老闆盧文鈞先生，收到《歸屬》得獎消息後，表示「好像台灣人都不太會注意到或是看到，這些有特色或是比較優秀的導演」，盧文鈞先生同時也是這部短片的贊助者，他從一張底片照片中，看見曾馨瑩捕捉影像的獨到之處，才決定一起共同完成這部屬於關西老街的作品，談起曾馨瑩的佳績，他表示：「不敢說她得獎之後，台灣會有什麼變化？但是我覺得那至少就是一個肯定」。
咬牙苦撐渡日 為導演夢堅持莫忘初衷
受訪當天，曾馨瑩談起自己的電影世界時，眼神閃爍著光芒，但話鋒一轉，談起現實生活所付出的代價，她像是進入另一個世界，她從小立志要成為電影導演，長大後成功進入台灣藝術大學就讀自己喜歡的電影，然而她的家境並不優渥，為了籌生活費，曾馨瑩經常利用空閒時間，從事日領現金的工作，她曾在大馬路上風吹日曬撐著看板、她去喜宴會場端雞湯被年輕的的工讀生冷言冷語，她也在路邊哈腰鞠躬推銷各種產品，她不曾喊苦，卻也對生活中的各種無奈覺得不知所措。
當曾馨瑩為房租忙到焦頭爛額時，她決定停下腳步回到校園，她短暫的化身為一位旁聽生，看到課堂上播放自己最欣賞的電影時，她彷彿見到那個曾經立志要當電影導演的自己，那個充滿熱情的自己走向她說「MoMo（曾馨瑩）你要當的是這個我？還是被世界繞著團團轉，不知道要去哪裡的那個你？」
對於夢想的堅持，使得曾馨瑩所拍攝的每個鏡頭，都值得耐人尋味，她擅於將聽到的故事用鏡頭影像化，更將對生命的體悟與影像做結合，只要靜下心來，你可以看到影像之外的生命經歷，這是她的生命故事，也是她讓世界看到台灣的方式。
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。