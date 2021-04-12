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搶《百想》視后！「最瘋惡女」金素妍PK《精神病》徐睿知

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-12 16:01:34

▲金素妍（左起）、金所泫、徐睿知、申惠善、嚴志媛入圍本屆《百想藝術大獎》最佳女主角逐視后。（圖／Netflix、friDay影音、愛奇藝國際站、SBS、tvN）
▲金素妍（左起）、金所泫、徐睿知、申惠善、嚴志媛入圍本屆《百想藝術大獎》最佳女主角角逐視后。（圖／Netflix、friDay影音、愛奇藝國際站、SBS、tvN）
南韓一年一度戲劇盛典《百想藝術大獎》將於5月13日舉行，今（12日）入圍名單公布，提名本屆「最佳女主角」的包含《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《Penthouse上流戰爭》金素妍、《月升之江》金所泫、《哲仁王后》申惠善、《產後調理院》嚴志媛等。逗趣的是，徐睿知、金素妍以及申惠善，在劇中詮釋的角色個性略顯「瘋狂」，讓人期待「視后」獎落誰家。 

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▲第57屆《百想藝術大獎》視后競爭激烈。（圖／翻攝JTBC）
▲第57屆《百想藝術大獎》視后競爭激烈。（圖／翻攝JTBC）
第57屆《百想藝術大獎》倒數1個月揭獎，入圍本屆「最佳女配角」則為《產後調理院》朴河宣、《Penthouse上流戰爭》申恩慶、《驅魔麵館》廉惠蘭、《雖然是精神病但沒關係》張英南、《哲仁王后》車清華等。該5部韓劇今年討論度破表，廉惠蘭在《驅魔》飾演正義的治癒者，張英南則飾演有精神疾病的女主角媽媽，申恩慶詮釋上流「瘋子」，各個演技不在話下。 

本屆提名「最佳女新人」的，包含「小全智賢」金賢秀，她憑《Penthouse上流戰爭》獲得第57屆《百想藝術大獎》入場券，她將與《Sweet Home》朴珪瑛、《人性課外課》朴柱炫、《Times》李周映、《怪物》崔成恩等人爭獎，典禮精彩可期。

第57屆《百想藝術大獎》重要入圍名單： 

最佳戲劇： 
JTBC《怪物》 
tvN《雖然是精神病但沒關係》 
tvN《惡之花》 
Netflix《人性課外課》 
tvN《了解的不多也無妨，是一家人》 

最佳導演（電視部）： 
《了解的不多也無妨，是一家人》權榮日
《惡之花》金哲圭
《黑道律師文森佐》金熙元
《雖然是精神病但沒關係》朴信宇
《怪物》沈娜妍 

最佳劇本： 
《怪物》 
《了解的不多也無妨，是一家人》 
《惡之花》 
《雖然是精神病但沒關係》 
《青春紀錄》 

最佳男主角： 
金秀賢／《雖然是精神病但沒關係》
宋仲基／《黑道律師文森佐》
申河均／《怪物》
嚴基俊／《Penthouse上流戰爭》
李準基／《惡之花》

最佳女主角：
金素妍／《Penthouse上流戰爭》
金所泫／《月升之江》
徐睿知／《雖然是精神病但沒關係》
申惠善／《哲仁王后》
嚴志媛／《產後調理院》

最佳男配角： 
金宣虎／《Start-Up：我的新創時代》
金智勳／《惡之花》
吳正世／《雖然是精神病但沒關係》
李熙俊／《Mouse》
崔代勳／《怪物》

最佳女配角： 
朴河宣／《產後調理院》
申恩慶／《Penthouse上流戰爭》
廉惠蘭／《驅魔麵館》
張英南／《雖然是精神病但沒關係》
車清華／《哲仁王后》

最佳男新人： 
金永大／《Penthouse上流戰爭》
羅仲燦／《月升之江》
南潤壽／《人性課外課》
宋康／《Sweet Home》
李到晛／《重回18歲》

最佳女新人：
金賢秀／《Penthouse上流戰爭》
朴珪瑛／《Sweet Home》
朴柱炫／《人性課外課》
李周映／《Times》
崔成恩／《怪物》

▲第57屆《百想藝術大獎》女配角勢均力敵。（圖／翻攝JTBC）
▲第57屆《百想藝術大獎》女配角勢均力敵。（圖／翻攝JTBC）
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