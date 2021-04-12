大馬路騎車遛馬沒戴安全帽 男挨罰1100元
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-12 16:16:11
大馬路上騎車「遛馬」？高雄一名54歲的蔡姓男子日前被民眾拍下騎車在大馬路上遛馬，高雄三民一分局接獲民眾報案，立即派遣巡邏警網前往同盟三路與力行路口附近尋找，最後在同盟三路與中華橫路旁之草坪找到蔡男騎著機車，沒有戴安全帽，遛著飼養的一隻小馬。
經了解，居住於鼓山區的蔡男，因貪圖方便，且認為自己養的小馬很乖，也會跟著他跑，才未使用交通工具運送，讓小馬跟在他機車後方行走於道路上；但三民一分局指出，對於他未牽繫其飼養的寵物馬，疏縱於道路上行走、妨害交通，影響用路人安全，及加上男子騎乘機車未戴安全帽之行為，都將依法開罰。
警方表示，蔡男被依違反道路交通管理處罰條例第84條疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300以上600元以下罰鍰，及第31條第6款機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣五百元罰鍰掣單舉發，並通報高雄動物保護處前往查處是否有違反動物保護法。
蔡男對自己在道路溜馬的行為坦承不諱，警方依規定對其掣單舉發，三民一分局分局呼籲，民眾攜帶飼養的寵物、禽、畜，一定要繫繩牽繫，且不得疏縱、任由其在道路上奔走，如此不僅讓自己荷包失血，也影響用路人安全及造成寵物的生命遭受危害；對於媒體詢問曾發生過騎馬上酒家的事情，三民所副所長張永昇鄭重呼籲民眾，酒駕騎馬也是違法，還是會依道路交通管理處罰條例第84條開罰。