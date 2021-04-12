綠能產業精緻鋼廠　中鋼積極推動減碳及環保改善工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
在內部減碳部分，中鋼建置能源節約管理系統，將減碳案件從啟始規劃、執行過程、每月進度、成效計算等，藉由系統追蹤並詳實記錄，從2011年至2020年，中鋼投入約113.7億元，完成1163件減碳專案，包括增加製程廢熱回收、提昇廢熱回收效率及能源效率、汰換老舊設備與減少能耗等工作，此一減碳專案合計每年可減排約135.2萬噸二氧化碳當量，相當於3476座大安森林公園每年的吸碳量。
中鋼公司積極推動各項節能減碳工作，近年的環保改善成效亦有顯著成果，例如2019年完成燒結礦自動化封閉式建築工程，2020年分別完成第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備及第一轉爐工場二號集塵設備更新等2項環保改善計畫，2003年至2020年期間，中鋼總計粒狀物減量75.09%、硫氧化物減量60.31%、氮氧化物減量51.33%、揮發性有機物減量79%，基於沒有最好，只有更好的理念，中鋼於2021年至2026年將再投資436.8億元，陸續推動一號燒結工場增設脫硫設備、新建煤礦封閉式建築工程、煉焦爐及乾式淬火設備建造工程、動力一場汰舊換新等空污改善計畫，預計每年可再減量粒狀物77.9公噸、硫氧化物954公噸及氮氧化物56公噸。
而在外部減碳部分，中鋼積極響應政府推動綠能政策，投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業，帶動低碳經濟產業的成長，例如中鋼於2016年成立中鋼光能公司，運用台灣中南部充足的日照優勢，自2017至 2020年合計完成 84.8 MW的太陽光電系統，至2020年底，整體系統之累積發電量已達2.3億度，減少約11.7萬噸二氧化碳當量，相當於300座大安森林公園每年的吸碳量，此外，中鋼也發展離岸風電產業，成立中能發電公司，並獲得能源局遴選，取得300MW併網容量的29號風場，風場建置完成後，預估每年發電量為12億度，相當於每年減排約61萬噸二氧化碳當量。