台北喝不到！黑瀧堂推出愛葡蕾系列飲品　顏值與CP值爆高

在競爭激烈的手搖飲品中，超潮純白色店面的黑瀧堂，吸引眾人目光，近年成為南部快速興起的熱門手搖飲料品牌。強調使用100％過濾水及當令季節在地水果，現點製作各種黃金比例特調水果茶飲，喝起來自然又消暑，而水果漂亮的色彩與極簡風格設計的杯子，拍照起來充滿夢幻網美風格，顏值與CP值都高，所以不少北部朋友到南部旅遊時，也都會特別前來嘗鮮。





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▲在競爭激烈的手搖飲品中，超潮純白色店面的黑瀧堂，吸引眾人目光，近年成為南部快速興起的熱門手搖飲料品牌。（圖／資料照片）

× ▲在競爭激烈的手搖飲品中，超潮純白色店面的黑瀧堂，吸引眾人目光，近年成為南部快速興起的熱門手搖飲料品牌。（圖／資料照片）

▲黑瀧堂採用當季時令的水果受到消費者喜愛，加上店面明亮簡約風格設計，吸引不少創業者加盟，今年短短第一季就增加15家分店，成果豐碩。（圖／資料照片）

× ▲黑瀧堂採用當季時令的水果受到消費者喜愛，加上店面明亮簡約風格設計，吸引不少創業者加盟，今年短短第一季就增加15家分店，成果豐碩。（圖／資料照片）

自2019年於高雄夢時代成立第一家店面的黑瀧堂，特別針對台灣南部炎熱天氣，以及消費者口感的喜好，推出一系列「趣你的水果」飲品，採用台灣在地現產的時令水果，包括火龍果、木瓜、蘋果等，變化出不同的手搖飲，無論是綿密口感的芝芝奶蓋，還是加了荔枝凍、咬感十足，無咖啡因的Q果漾系列，滿足現代人來一杯手搖飲的療癒感，同時還能順便補充水果的維他命C，所以特別受到歡迎，成為最夯的明星商品。而且店家非常貼心，特別將茶飲與奶蓋分開包裝，點外帶、外送的朋友，也依然可以喝到濃郁奶蓋口感。





▲採用台灣在地當季時令的水果，包括火龍果、木瓜、蘋果等，變化出不同的手搖飲。（圖／資料照片）

× ▲採用台灣在地當季時令的水果，包括火龍果、木瓜、蘋果等，變化出不同的手搖飲。（圖／資料照片）

▲店家非常貼心，奶蓋系列特別將茶飲與奶蓋分開包裝，點外帶、外送的朋友，也依然可以喝到濃郁奶蓋口感。（圖／資料照片）

× ▲店家非常貼心，奶蓋系列特別將茶飲與奶蓋分開包裝，點外帶、外送的朋友，也依然可以喝到濃郁奶蓋口感。（圖／資料照片）

而今年春天，黑瀧堂更推出浪漫粉紫的「JUICE愛葡蕾」系列，採用台灣巨峰葡萄，製作成巨峰芝芝奶蓋、巨峰有凍荔、巨峰Q果漾等不同風味。「巨峰芝芝奶蓋」漂亮的多層次色彩及綿密口感，鹹甜鹹甜的味道超對味，是許多喜愛奶蓋的朋友，今年春天一定要試試的必點單品；內行的老饕則肯定會來一杯「巨峰有凍荔」，每一口都能咬到滿滿的巨峰葡萄新鮮果肉及荔枝凍，不僅超值，嘴裡的滿足感更是咀嚼控的最愛！而粉紫色的「巨峰Q果漾」不含咖啡因，水果用喝的，大人小孩都喜歡！





▲黑瀧堂浪漫粉紫的「JUICE愛葡蕾」系列，採用台灣巨峰葡萄新鮮果肉，不少北部朋友特別南下來嘗鮮。（圖／資料照片）

× ▲黑瀧堂浪漫粉紫的「JUICE愛葡蕾」系列，採用台灣巨峰葡萄新鮮果肉，不少北部朋友特別南下來嘗鮮。（圖／資料照片）

不僅口感清新好喝，拍照起來也超級夢幻，漸層的水果飲品，彷彿杯中就有美麗的風景，加上設計上的許多小巧思，從杯子上貓咪與老鼠握手的可愛圖案，到果凍感十足的環保提袋，甚至店員制服背後的經典句子，都讓人忍不住拍照po 上網瘋傳！品牌受到肯定，吸引不少創業者加盟，今年短短第一季就增加15家分店，成果豐碩。除了針對4月新開幕店家有專屬優惠外，4月16日至4月19日，位於高雄展覽館的高雄加盟展，黑瀧堂也會設攤參展，歡迎大家來認識這個高顏值又高CP值的手搖飲品！





▲不僅天然水果飲品口感受到肯定，設計上許多小巧思，讓網友忍不住拍照打卡，品牌受到肯定，吸引不少創業者加盟，今年短短第一季就增加15家分店，成果豐碩。（圖／資料照片）

× ▲不僅天然水果飲品口感受到肯定，設計上許多小巧思，讓網友忍不住拍照打卡，品牌受到肯定，吸引不少創業者加盟，今年短短第一季就增加15家分店，成果豐碩。（圖／資料照片）

▲店員制服背後的經典句子，都讓人忍不住拍照po 上網瘋傳！（圖／資料照片）