挖溝找婚戒、沖溝找耳機　中市清潔隊服務足感心

台中市環保局清潔隊平時穿梭大街小巷執行各項環境清潔維護工作，也經常接獲民眾請求協助撿拾掉落在水溝內的重要物品，包含婚戒、AirPods等，隊員們憑藉清溝豐富經驗，暖心協助尋回民眾的遺落物品；台中市環保局長陳宏益表示，清潔隊「不怕髒、不怕臭、不怕難」為民服務，妥善維護台中各區環境，也及時提供民眾協助，發揮在地化的服務效能。

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中西區清潔隊機動班隊員楊啟光表示，印象最深刻的一件事，曾有位30多歲女性不小心在綠川西街與居仁街口附近的水溝掉落鑽石婚戒，她心急如焚向1999通報，清潔隊立即前往現場，利用工具敲開水溝蓋仔細尋找，最終於溝槽尋獲婚戒。該名女性表示，新婚約1年，婚戒是她很重要的紀念物品，對於清潔隊員熱心為民服務的精神深表感激，讓人永生難忘。

另一位機動班隊員潘彥廷表示，有位男性不慎將Apple AirPods藍芽耳機掉落於民權路233巷附近的排水管內，清潔隊員獲報到場後先勘查環境，再於排水管灌水利用水流將藍芽耳機緩慢沖出，於排水管匯入的水溝人孔以工具攔截，順利尋獲藍芽耳機交還民眾，貼心服務讓民眾讚不絕口。

身經百戰的水肥抽運隊員簡錦樺表示，抽水肥最怕碰到化糞池過多不溶解的雜物及結成硬塊的情形，曾在大同街抽運水肥時，發現化糞池表層結塊嚴重，耗時兩天先清除硬塊後才完成使命，解決民眾困擾已久的問題；若遇年久失修、生鏽的水肥孔蓋也會順便幫忙修復，提供多方位的服務。

環保局指出，清潔隊平時堅守崗位，工作包含收運垃圾、清掃道路、清運大型家具、側溝清淤、水肥抽運及公共區域消毒等，道路側溝清淤作業相當繁重，尤其防汛期間更要上緊發條，例如中西區清潔隊每年水溝清淤累計長度約200公里，維持市區道路側溝通暢；水肥抽運也是重要服務項目，中西區清潔隊每年約執行1800件水肥抽運工作。