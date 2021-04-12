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「情色小說家」愛情故事登大銀幕　相遇到發生關係全上演

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-12 21:00:00

▲電影開頭帶領粉絲回顧了兩人的相遇，從車禍、口述小說、初吻，到發生關係等甜蜜情節。（圖／天馬行空）
▲電影開頭帶領粉絲回顧兩位男主角的相遇，從車禍、初吻，到發生關係等情節都有。（圖／天馬行空）
日劇《情色小說家》2018年開播後，短短六集便創下超高流量，成為富士電視台串流平台（FOD）原創電視劇史上最快突破100萬次的節目，社群媒體上也獲得熱烈迴響。電影《劇場版情色小說家~Playback~》則改編系列最終章，由電視劇原班人馬演出，竹財輝之助和豬塚健太從車禍相遇、口述小說、初吻，到發生關係等相愛過程，將全登上大銀幕，粉絲期待不已。

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▲《情色小說家》系列作即將以大銀幕的形式作結。（圖／天馬行空）
▲《情色小說家》系列作即將以大銀幕的形式作結。（圖／天馬行空）
對於系列故事將以大銀幕的形式作結，飾演擁有高人氣，總是口是心非的傲嬌情色小說家「理生」的竹財輝之助表示：「看到這個陪伴我三年的角色登上大銀幕，真的非常感動！」飾演純情男大生「久住春彥」的豬塚健太也說：「三年前接演久住春彥這個角色時，從沒想到有一天這個故事會登上大銀幕，並且站在戲院內面對這麼多觀眾，內心非常激動呢！」 

《劇場版情色小說家~Playback~》故事講述大學生久住春彥（豬塚健太 飾）騎自行車時，不慎撞倒情色小說家木島理生（竹財輝之助 飾），手臂骨折的木島因而提出「我來說，你來寫吧」，讓久住代筆當作醫療費，他們也因奇妙相遇成為戀人。隨著木島回鄉下老家，兩人仍透過通信維持遠距離戀愛，但這段關係卻在久住進入廣告公司工作而產生變化。木島再次弄傷手，他請酒吧認識的青年靜雄幫忙代筆，這一切卻被為了挽回兩人戀情，專程從東京來到鄉間的久住撞見。電影將於4月29日在台上映。

▲竹財輝之助（左）和猪塚健太（右）再次合作。（圖／天馬行空）
▲竹財輝之助（左）和豬塚健太（右）再次合作。（圖／天馬行空）
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