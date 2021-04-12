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體驗餐飲服務生　侯友宜：一技之長，比什麼都重要！

記者陳志仁／新北報導

2021-04-12 17:07:58

侯友宜一日服務生
▲侯友宜今日體驗擔任餐飲服務生，學習口布摺巾及餐飲服務等技巧；認為不要看簡單的泡茶、餐飲的介紹及服務的順序，那都是要訓練有素。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
一技之長，比什麼都重要！新北市長侯友宜今（12）日到穀保家商建教合作機構—臺北新板希爾頓酒店，了解建教合作生職業技能訓練狀況，體驗擔任餐飲服務生，學習口布摺巾及餐飲服務等技巧；宣布今年新北市建教獎學金擴大投注600萬元，讓更多學子習得專業技能。

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▲新北市積極的推動技職教育，今年又加碼600萬元的獎學金，希望能夠培育更多優秀的技職人才。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
▲新北市積極的推動技職教育，今年又加碼600萬元的獎學金，希望能夠培育更多優秀的技職人才。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
 

侯友宜指出，新北市照顧弱勢學生不遺餘力，109年首創「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，是全國唯一設置建教獎學金的縣市，用以補助學業優秀但經濟弱勢的建教生，減輕他們的經濟負擔，使其能安心就學；其實唸技職學校可學習很多的專業，因此他一直認為孩子們、同學能有一技之長，比什麼都重要。

侯友宜說，新北市積極的推動技職教育，4年投入4億，希望能夠培育更多優秀的技職人才，去年無名氏提供400萬的獎助金，讓技職教育的同學，在圓夢的過程中，得到更多鼓勵及支持；今年又加碼600萬元的獎學金，盼在建教合作、產學合作這一塊，能夠讓他們在實習的過程當中，因為表現優異可得到很多的鼓勵。

能仁家商餐飲科建教生陳泳誠表示，父親身體不佳無法外出工作，為減輕媽媽的負擔，選擇就讀建教班，去年因疫情影響，家中經濟陷入困境，幸好有這筆獎學金得以紓困；穀保家商時尚造型科建教生方玟文及方玟茹說，家境清寒、與母親相依為命，去年母親住院開刀期間，好險有獎學金協助醫療費用，讓她們能專心就學，同時維持家計。

教育局指出，新北市開辦建教合作班已邁入第51年，透過學校與廠家合作，讓學生一方面在學校修習課程，一方面也在職場接受工作訓練，以利就業準備；為讓學生專心學業，去年首次爭取無名氏善款400萬元，今年可申請名額增加至300名，每名學生2萬元獎學金，另為鼓勵學生取得相關職群技術士證照，教育局也加碼補助90萬元。

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