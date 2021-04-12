朴寶劍揭《永生戰》重大祕密 孔劉掛保證：真的震撼
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-12 18:20:07
由孔劉、朴寶劍主演的電影《永生戰》今（12日）搶先全球在台上映。孔劉飾演前特務，片中身手矯捷，追逐槍戰、飛車撞擊、爆破場面都有，他表示：「這是一部前所未有、獨特嶄新的電影，壯觀的畫面與高概念故事絕對震撼所有觀眾！」片中他與朴寶劍惺惺相惜，營造濃濃羈絆，動容互動感動不少網友。
除了驚險刺激的動作場面，《永生戰》中最大亮點則為「改變世界祕密的『永生人』」，飾演永生人的朴寶劍表示：「永生人擁有特別的能力，使他對自然萬物有著強大的感應能力，能靠意念扼殺萬物。」
在拍攝電影時，朴寶劍除了要「想像」永生人的能力，在揣摩角色性格時，特別參考2012年的好萊塢動作電影《迴路殺手》，朴寶劍說：「永生人能夠理解感情，但卻不會直接表達，所以只能靠眼神和細微的臉部表情變化來詮釋開心、憤怒以及致命的超能力。」
導演李勇周說：「雖然看了電影就會明白，但永生人還是與一般正常人不一樣。永生人擁有的能力之一是與『永遠』以及『時間』有關聯的，所以他的成長特別快速，時間也比別人過得更快，希望大家能夠留意這個重點。」