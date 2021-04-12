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公平會探討新聞付費　報業公會籲及早跟上

記者張志康/綜合報導

2021-04-12 17:33:03

▲美商高通與公平會達成和解，通同意不爭執已繳納的新台幣27.3億元的罰鍰，承諾未來5年會在台灣投資約7億美元，並進行一系列行為承諾。（圖／記者彭夢竺攝，2018.8.10）
▲公平會12日召開新聞付費相關內容座談會，報業公會呼籲政府積極因應及早跟上新聞付費的趨勢。（圖／NOWnews資料照，記者彭夢竺攝）
公平交易委員會今（12）日上午召開「數位平台、內容網站及線上廣告產業生態及爭議」座談會，廣泛蒐集業界意見；台北市報業商業同業公會認為，希望政府積極因應，協助新聞業者跟平台進行談判，及早跟上「新聞付費」的產業新慣例。

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今年初，澳洲國會通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），要求數位平台必須為刊登澳洲產製的新聞內容付費，台灣是否適合跟進相關法案也引發近期一連串討論。

為此，公平會今日召開座談會，邀請報紙、電視台、雜誌業者、網路平台業者、學者都出席參與，相關政府機關經濟部國貿局、智財局、文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）也都有代表出席。

公平會副主委陳志民表示，座談會主要目的是廣泛蒐集各界意見，希望了解目前數位平台跟媒體、廣告商還有相關產業，在平台使用過程中產生哪些問題，同時請專家學者從學理上分析，了解哪些問題需要解決，媒體代表提到希望有分潤機制，但還沒討論太多政策面與法規面議題。

會中，台北市報業商業同業公會強調，政府應該積極擬定因應方針，協助新聞業者談判，及早跟上「新聞付費」的產業新慣例；另外，各國積極發展科技反壟斷立法潮，台灣不應該缺席。

報業公會指出，澳洲、加拿大、英國政府的談判方式，就是聯合相關新聞媒體公會集體發聲，台灣作為華文世界最重要的新聞媒體產出基地，有相當談判籌碼，必須採取「在政府支持之下進行集體談判」。若能透過「澳洲模式」的啟發，推動「台灣模式」立法，才能確保國內傳統媒體營運永續發展。

陳志民表示，目前公平會沒規劃要開其他座談會，會先整理座談會各方提出的資訊，盤點哪些業務跟公平會相關，行政院後續可能會召開跨部會會議討論。

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