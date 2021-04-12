公平會探討新聞付費　報業公會籲及早跟上

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為此，公平會今日召開座談會，邀請報紙、電視台、雜誌業者、網路平台業者、學者都出席參與，相關政府機關經濟部國貿局、智財局、文化部、國家通訊傳播委員會（NCC）也都有代表出席。
公平會副主委陳志民表示，座談會主要目的是廣泛蒐集各界意見，希望了解目前數位平台跟媒體、廣告商還有相關產業，在平台使用過程中產生哪些問題，同時請專家學者從學理上分析，了解哪些問題需要解決，媒體代表提到希望有分潤機制，但還沒討論太多政策面與法規面議題。
會中，台北市報業商業同業公會強調，政府應該積極擬定因應方針，協助新聞業者談判，及早跟上「新聞付費」的產業新慣例；另外，各國積極發展科技反壟斷立法潮，台灣不應該缺席。
報業公會指出，澳洲、加拿大、英國政府的談判方式，就是聯合相關新聞媒體公會集體發聲，台灣作為華文世界最重要的新聞媒體產出基地，有相當談判籌碼，必須採取「在政府支持之下進行集體談判」。若能透過「澳洲模式」的啟發，推動「台灣模式」立法，才能確保國內傳統媒體營運永續發展。
陳志民表示，目前公平會沒規劃要開其他座談會，會先整理座談會各方提出的資訊，盤點哪些業務跟公平會相關，行政院後續可能會召開跨部會會議討論。