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超帥巨星事業陷危機　遇暖男主廚「墜入愛河」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-04-13 08:00:00

▲孫宇賢（右）與金江珉（左）在片中大談甜蜜愛戀。（圖／采昌國際）
▲孫宇賢（右）與金江珉在片中大談甜蜜戀愛。（圖／采昌國際）
南韓BL電影《致我的星星》集結兩大美男孫宇賢與金江珉演出，孫宇賢詮釋任性巨星，某天事業陷入危機，與金江珉飾演的暖男主廚相遇後，兩人迅速墜入愛河，該片有不少經典的曖昧台詞、甜蜜場景，故事有別以往BL作品，成功掀起討論。 

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▲《致我的星星》故事有別以往BL作品。（圖／采昌國際）
▲《致我的星星》故事有別以往BL作品。（圖／采昌國際）
孫宇賢在《致我的星星》中，飾演外表出眾、才華洋溢，出道以來人氣只升不降的巨星「姜瑞俊」，卻因某事件陷入事業危機。孫宇賢自認與角色有70%相似，他說：「實際的我也是開朗、快樂生活的類型。」被問到印象最深刻的場景，孫透露：「之前沒什麼哭戲經歷，不過當我在片中跟江珉的角色告白時，說出『一想到你不在，我就覺得心疼』這句台詞，我竟然不知不覺流下了眼淚。」 

金江珉片中飾演暖男主廚「韓智宇」，他向來默默耕耘、目標明確。不過對智宇來說，「姜瑞俊」根本是天上遙不可及的星星，但兩人卻因緣際會展開同居生活，關係因此親近。金江珉對此直言：「當初看劇本時，就覺得角色設定跟故事都非常有趣。讀著富含細膩感情的台詞時，不知不覺地就深陷其中。」 

韓團「Newkidd」隊長真權也加盟演出，飾演孫宇賢的經紀人。為了演繹明星經紀人一角，他為此去考汽車駕照，他說：「為了完美融入角色，我苦惱了很久。尤其這個角色從頭到腳都非常爽朗，跟我實際相似度大概有90%左右。當看到角色對所有事物都真心全意的樣子，感覺就像是看到了真實的自己一樣。」《致我的星星》已上架MOD、Hami Video、Friday、myVideo、bbTV、iTunes、Google Play等影音平台，DVD已在台發行。

▲「Newkidd」隊長真權也加盟演出。（圖／采昌國際）
▲「Newkidd」隊長真權也加盟演出。（圖／采昌國際）
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