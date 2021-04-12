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《全明星運動會》男神、女神票選出爐　冠軍「紅隊全包」

娛樂中心／綜合報導

2021-04-12 18:12:52｜2021-04-12 18:36:21

▲小杰（左圖）、晏柔中分別為紅隊隊長、副隊長。（圖／廖允杰、晏柔中臉書）
▲廖允杰（左圖）、晏柔中分別為紅隊隊長、副隊長。（圖／廖允杰、晏柔中臉書）
大型運動實境節目《全明星運動會》第一季締造高收視及話題，第二季強勢接棒，首集於2月28日播出，目前已播至第六集，每位紅、藍隊隊員不僅有顏值、身材，運動細胞更是發達，加上汗水與淚水交織出令人熱血沸騰的互動，讓觀眾各擁其主，《NOWnews今日新聞》舉辦《全明星》男神、女神票選活動，結果於日前出爐！

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本季男選手中，拿下男神季軍的是從《MP魔幻力量》出道的「鼓鼓」呂思緯，他曾在游泳項目以17秒55成績拿下男子組第三名；獲得亞軍的是影視雙棲的演員曹佑寧，曾是中華成棒代表隊的他，國內外獲獎無數，體育背景也助攻其戰力；抱走冠軍的是偶像男團「棒棒堂」出身、同時也是紅隊隊長的廖允杰（小杰），他的強項是長跑及羽球，曾被蔡尚樺封為「羽球王子」，蔡尚樺盛讚小杰打羽球時「每一下揮拍都是輕鬆寫意、攻勢凌厲」。

▲鼓鼓是游泳好手。（圖／鼓鼓IG）
▲鼓鼓是游泳好手。（圖／鼓鼓IG）
▲曹佑寧被封「史上最快拿到兩座MVP的男人」。（圖／全明星運動會IG）
▲曹佑寧被封「史上最快拿到兩座MVP的男人」。（圖／全明星運動會IG）
▲小杰因被隊員信任而出任隊長。（圖／廖允杰IG）
▲小杰因被隊員信任而出任隊長。（圖／廖允杰IG）
第4到12名依序為林敬倫、小春（周文傑）、王家梁、周予天（同分）、何孟遠、潘君侖、范逸臣、小刀及顏佑庭。

女選手中，奪下女神季軍的是當過模特兒，跨足戲劇圈後有「高校女神」美譽的席惟倫；亞軍為熱愛健身和瑜珈，在游泳、短跑比賽表現出色的房思瑜，泳技不凡的她有「第二季美人魚」之稱；第一名則是本季選秀女狀元、紅隊副隊長晏柔中，她除了曾在短跑項目奪冠，躲避球項目中，反應和接球能力都傲視其他女選手。

▲席惟倫（中）外型亮眼。（圖／席惟倫IG）
▲席惟倫（中）外型亮眼。（圖／席惟倫IG）
▲房思瑜是運動健將。（圖／房思瑜臉書）
▲房思瑜是運動健將。（圖／房思瑜臉書）
▲第二季選秀女狀元晏柔中。（圖／晏柔中臉書）
▲第二季選秀女狀元晏柔中。（圖／晏柔中臉書）
女生後續排名為吳心緹、趙逸嵐、李佳薇、洗菜（王宇君）及采子。（編輯：楊穎軒）

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