太魯閣事件募8.1億 專戶委員會：3分之1給罹難者家庭
記者劉雅文/台北報導
2021-04-12 18:36:38｜2021-04-12 19:05:19
太魯閣出軌事件，最終奪走了49條人命，還有200多人受傷，對這樣的重大事故，不少善心人士都慷慨解囊，熱心捐出善款，衛福部長陳時中日前宣布針對目前此事件成立的捐款專戶，將設立「捐款管理及監督委員會」來處理款項的使用，擔任召集人的衛福部政務次長李麗芬也在今（12）天晚間召開記者會說明。
衛福部表示，考量罹難者的遺屬、傷者及其家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，為回應民眾愛心捐款以協助受災民眾後續所生醫療、復健、經濟支持及社會重建等相關費用，衛生福利部自110年4月3日起，接受民眾捐款，且統計至110年4月11日止，捐款收計33萬218筆、8億1410萬餘元。
針對捐款的使用方式，李麗芬表示，總共分六大面向，第一部分會運用在罹難者遺屬、傷者、家屬，提供生活扶助，提供他們扶助金跟必要經濟支持；第二希望給予醫療補助，將針對全民健保費用外，以及台鐵支付的醫療費用外，如果傷者還有需要的醫療復健、撫卹等醫療補助；第三是教育資助，針對罹難者子女，還有因受傷無法提供就學經費，或是在學受傷學生的教育協助，會給予資助。
第四是心理重建，針對目睹的乘客、救災人員，希望提供專業心理重建、心理評估諮商、治療、關懷等等，會給予心理撫慰金，李強調，特別是救災人員；第五個是提供跟這事故相關，刑、民法的輔助費，針對如果有需要法律費用的部分；第六個是補助地方政府，讓他們能辦理遺屬、傷者等，這些家庭關懷支持服務，且希望是比較中長期的概念，希望不是一次性的、至少三年的協助。
最後是其他款項，針對委員會專案討論後，委員評估後認為需要使用的項目。李麗芬還提到，今天委員會開會共識，強調希望捐款的總金額，給予罹難者家屬的輔助金，不得低於總捐款的三分之一。