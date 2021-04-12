再開放兩天！太魯閣意外釀49死　善心捐款14日截止

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李強調，會選擇再兩天就停止募款的原因，現在已經有8億善捐，停止捐款不是足不足夠，而是希望給他們更多支持，委員會經綜合評估後，認為在政府單位該負的責任都應該負起的情況下，委員認為現在的捐款金額可以滿足這些需求， 所以判斷可以停止對外募款。
李麗芬表示，針對罹難者委員會也作出分析，以23到45歲為主，大概佔一半、約25人，判斷可能是對家庭衝擊較大的，所以目前第一優先是協助這些罹難者家屬。
李麗芬表示，這次捐款管理及監督委員會委員名單，除了他擔任召集人外，社工司司長擔任副召集人，裡頭還有交通部、教育部、外交部、法務部以及內政部消防署等部會代表，以及衛福部社家署、健保署、心口司、醫事司等單位代表。
至於社會公證人士，李強調有五名，資誠聯合會計師事務所所長周建宏、還有律州聯合法律事務所律師代表、台大社工系教授、家扶基金會、以及北市聯醫主任。至於有媒體追問，為什麼這次衛福部委員會為什麼沒有家屬代表？李麗芬表示，目前委員會有保留2個名額，但是目前還沒有代表推舉出來，一旦有推舉出來，會趕快聘請擔任委員，現在正以一戶一社工，來透過這樣的方式去了解，這些罹難者家屬跟傷者、家屬需求，但至於家屬代表如何推舉，李僅表示：「不清楚」。
衛福部表示，考量罹難者的遺屬、傷者及其家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，為回應民眾愛心捐款以協助受災民眾後續所生醫療、復健、經濟支持及社會重建等相關費用，衛生福利部自110年4月3日起，接受民眾捐款，且統計至110年4月11日止，捐款收計33萬218筆、8億1410萬餘元。
針對捐款專戶監督委員會的運作，李麗芬表示，在四月底前會每個禮拜開會，下週會邀請縣市代表一起，會請他們把民眾需求反映出來。