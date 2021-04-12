名家論壇》單厚之／當時中要人幫

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為此，指揮中心今天開放第2類中央及地方防疫人員、第3類高接觸風險工作人員（警消、航空機組員等）施打疫苗，累計符合接種資格人數增加到61.3萬人，同時也計畫釋出1萬劑自費施打。
台灣目前共取得30萬劑的AZ疫苗，3月22日開打第一波11.7萬劑，效期只到6月15日，第2波19.9萬劑疫苗今天才完成封緘、預計14日開始配送施打，效期更只到5月底。若以目前施打的速度和指揮中心開放的進度，要在疫苗過期之間打完，恐有相當的難度。
原本在3月宣稱疫苗「不會打不完」的陳時中，日前也改口說「我們不希望打不完，希望各界賢達可以給打不完怎麼辦的建議」。
BNT疫苗拿不到，到手的AZ又打不完，已經成為指揮中心的難題。如果區區30萬劑疫苗都打不完、放到過期，不啻是醫護人員、台灣民眾對陳時中的不信任投票，「順時中」的光環必將大為褪色。藍、綠縣市首長此時願意捲起袖子相挺，不管最終有沒有有實質的效果，多少都能減輕指揮中心的壓力，陳時中當然只能稱謝。
在太魯閣號事故之後，蔡英文總統昨天邀集府、院、黨、民進黨執政縣市首長會議，做成不對四項公投提對案的決定，以免激化與社會之間的對立；民進黨原訂昨天就要啟動的300場下鄉說明會，也因此暫緩。
這兩件事看似各自獨立，其實殊途同歸。過去一年多的時間，陳時中因為防疫有成，成為最受民眾肯定的內閣首長，鋒頭甚至超過蔡英文跟行政院長蘇貞昌。去年一整天，說是「陳時中年」也不為過。陳時中的一言一行，決定整個國家最重要的所有事，影響全民的生活。陳時中只要說東，整個國家就不可能往西；陳時中只要說「不」，全國沒有任何政治人物敢說「是」。
在反中、防疫兩種情緒交互作用下，民進黨政府不管在藍綠分歧、中央與地方衝突等問題上，立場都極為強硬，中火直接撤銷地方政府的決議，萊豬直接說地方單行法規無效，沒有任何商量的空間。甚至連萊豬、藻礁等四項公投，民進黨都認為可以提對案造成藍綠對立，激出蔡英文的817萬票，否決四項公投。
但如今的社會氛圍看來，民進黨能夠強勢碾壓所有異見的條件已經不復見；陳時中是否已經走下神壇或許見仁見智，但能量變弱、挑戰變多，應該是多數人同意的事實。
不可否認，民進黨的支持度仍遠高於在野黨。但民進黨的話語權已經開始流失，對全民的宣傳和社會的對話，都很難繼續維持過去那種高高在上、絕對正義的姿態。如果民進黨上下沒有辦法體察的新的局勢，仍然習慣用傲慢、對抗的模式面對問題，失去民心的速度，很可能會比想像中快得多。
●作者：單厚之／資深媒體人
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